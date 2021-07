Sách 'Muôn kiếp nhân sinh 2' bị làm giả

Cuốn Muôn kiếp nhân sinh 2 của tác giả GS John Vu - Nguyên Phong đã có biện pháp chống sản xuất giả khi dùng giấy Ford Nhật chất lượng cao, in sách 3 màu và 40 trang phụ bản in 4 màu. Tuy những cuốn sách giả có bìa khá giống sách thật nhưng nội dung trang ruột được in trắng đen trên giấy mỏng và kém chất lượng. Bìa sách giả cũng in trên giấy mỏng và không có hiệu ứng UV bế nổi tựa sách Muôn kiếp nhân sinh 1 - 2 và tên tác giả Nguyên Phong như sách thật (ảnh). Nếu để ý, bạn đọc dễ dàng nhận biết khi thấy gáy sách giả mỏng hơn, dán keo ẩu, dễ bị bung so với sách thật được may chỉ rất chắc chắn; chưa kể 40 trang phụ bản in màu của sách thật đã bị chụp scan in ấn cẩu thả với mực trắng đen, lem nhem trong sách giả…