Vụ hơn 40.000 cuốn sách giả ở Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra vì có dấu hiệu hình sự

Ngày 8.1.2021, qua mật phục và từ các thông tin về sách giả được First News - Trí Việt cung cấp, phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Thanh tra Sở TT - TT TP. Hà Nội đã bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà số 3 ngõ 89, Ngô Thì Sỹ, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông. Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều thùng sách in lậu, gồm sách thành phẩm, ruột và bìa sách. Qua kiểm kê ban đầu, được biết số lượng sách lậu lên đến 40.000 bản, chủ yếu sách in lậu từ các ấn bản của Công ty First News - Trí Việt, NXB Trẻ cùng nhiều đơn vị phát hành khác như Alphabooks, Nhã Nam...

Hơn 480 đầu sách của First News - Trí Việt đã bị in lậu, làm giả: Muôn kiếp nhân sinh, Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn…

Các tựa sách bị làm giả để bán ra thị trường, thu lợi nhuân bất chính Ảnh: First News - Trí Việt

Nội dung sách giả vô cùng đa dạng, từ sách dịch như Harry Potter, Nhà giả kim, đến các bộ sách tâm lý giáo dục , hướng dẫn nuôi dạy con, chia sẻ bí quyết làm giàu . Theo một đơn vị có ấn phẩm bị làm giả cho biết: "Sách giả hiện nay thường được đánh máy, scan, nên chất lượng in xấu: bìa sách mờ, chữ in không sắc nét, mực in không đều giữa các trang, gáy sách lệch và không vuông vức, nhìn mỏng và èo uột... Cũng có những nhà in sách lậu tinh vi đến nỗi giống đến 90% so với sách thật, chỉ có người trong nghề mới có thể nhận ra".

Ngay sau khi cơ quan chức năng thu giữ được tang vật vi phạm, First News - Trí Việt đã có đơn kiến nghị gửi đến Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hình sự và xử lý nghiêm đối với bà Nguyễn Thị Khoái (quê quán Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi tàng trữ, phát hành hơn 40.000 cuốn sách in lậu, có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mới đây ngày 10.3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội đã có văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của First News - Trí Việt. Theo nội dung phản hồi của cơ quan công an: “Vụ việc trên qua xác minh ban đầu, nhận thấy hành vi của bà Nguyễn Thị Khoái có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Sở TT – TT TP. Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng tang vật tạm giữ của vụ việc và đơn kiến nghị công ty trên cho Phòng An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thông báo của Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP. Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội Ảnh: T.L

Trước động thái vào cuộc quyết liệt chống nạn sách giả của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News - Trí Việt, cho rằng đây thực sự là tin vui với những người làm sách. “Mong rằng bạn đọc và các ban, ngành liên quan sẽ tiếp tục đồng hành với First News - Trí Việt trong "cuộc chiến" này, để sớm chấm dứt vấn nạn sách giả, sách lậu vẫn đang hoành hành”, ông Nguyễn Văn Phước bày tỏ.