Sân khấu Broadway 'tắt đèn' đến đầu năm 2021

Tờ New York Times dẫn thông báo mới nhất của Hiệp hội Biểu diễn Broadway (The Broadway League) nêu rõ: “Các dự án dự kiến quay trở lại có buổi trình diễn sớm nhất vào đầu năm 2021”. Theo thông báo của Hiệp hội Biểu diễn Broadway, các rạp hát sẽ hoàn lại hoặc đổi vé đã mua cho các buổi diễn từ nay cho đến ngày 3.1.2021, còn vé cho các vở kịch sân khấu mùa xuân 2021 dự kiến sẽ được bán trong những tuần tới.

Thời điểm sớm nhất nối lại các chương trình biểu diễn tại sân khấu Broadway là ngày 15.3.2021, với vở diễn mới The Minutes do diễn viên Tracy Letts viết. Tiếp sau đó sẽ là sự tái xuất của các vở diễn như American Buffalo của nhà viết kịch David Mamet (dự kiến trở lại sân khấu ngày 14.4.2021), MJ the Musical – vở diễn về ca sĩ Michael Jackson (công diễn ngày 15.4.2021) và The Music Man với sự tham gia của tài tử Hollywood Hugh Jackman (ngày 20.5.2021). Trong mùa xuân năm tới, một số vở khác sẽ được “hồi sinh” nhưng chưa công bố thời điểm chính xác, trong đó có vở Plaza Suite, Flying Over Sunset, Caroline, or Change.

Theo Hiệp hội Biểu diễn Broadway, nhà chức trách và lãnh đạo sân khấu Broadway đang xem xét công tác hậu cần, làm thế nào để khởi động lại các vở diễn một cách an toàn, bao gồm việc sàng lọc và kiểm tra, làm sạch và vệ sinh, việc đi lại trong nhà hát, các trao đổi ở hậu trường... Bà Charlotte St. Martin, Chủ tịch Hiệp hội Biểu diễn Broadway, cho biết đang làm việc với các công đoàn chuyên nghiệp, các quan chức địa phương và đội ngũ y tế của Broadway nhằm đưa ra biện pháp an toàn nhất để khởi động lại ngành công nghiệp giải trí

41 sân khấu Broadway đóng cửa kể từ ngày 12.3 Ảnh: Getty Images

Trước đó, các buổi biểu diễn tại 41 sân khấu Broadway đóng cửa từ ngày 12.3, làm cho 31 vở kịch đang được công diễn tại các rạp và 8 vở kịch khác chuẩn bị ra mắt bị ảnh hưởng theo. Chưa bao giờ, khu Broadway nổi tiếng ở New York (Mỹ) bị đóng cửa lâu như vậy kể từ khi ra đời vào cuối thế kỷ 19. Đài truyền hình Mỹ ABC ước tính sân khấu kịch Broadway mất hơn 30 triệu USD doanh thu phòng vé mỗi tuần kể từ khi đóng cửa.

Những nghệ sĩ chuyên nghiệp chỉ nhận được lương của 2 tuần tại thời điểm các nhà hát đóng cửa hồi tháng 3, nhưng đến nay họ không nhận được một đồng nào ngoài trợ cấp thất nghiệp. Nam diễn viên Alex Boniello của vở Spring Awakening và Dear Evan Hansen không mấy lạc quan: “Thời gian đóng cửa có thể sẽ dài hơn. Tác động của Covid-19 quá lớn và không thể dự đoán. Các diễn viên, nhạc sĩ, đạo diễn, quản lý sân khấu, hậu cần… bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính ”.