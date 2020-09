Sàn Lazada bị First News chính thức khởi kiện vì tiếp tay tiêu thụ sách giả

Ông Nguyễn Văn Phước, đại diện First News bức xúc: “Từ đầu năm 2019 đến nay, chúng tôi nhận được các phản hồi rất tiêu cực của bạn đọc khi gặp phải quá nhiều sách kém chất lượng, in ấn sai sót được mua trên Lazada với mức giá giảm “khủng” từ 42-55% (cá biệt có trường hợp lên đến 72%) so với giá bìa. Qua nhận diện, First News phát hiện toàn bộ là sách giả, trong đó có những tác phẩm đang rất nổi tiếng, được sự mến mộ của bạn đọc trong nhiều năm như: Đắc nhân tâm, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Nghĩ giàu và làm giàu; Đánh thức con người phi thường trong bạn; Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, Muôn kiếp nhân sinh…. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng bản quyền và quyền tác giả mà First News – Trí Việt đang sở hữu, một thực trạng làm hàng giả, sách giả đã đến mức báo động".

Các vi bằng về những vi phạm của Lazada

Giấy tiếp nhận đã nhận đơn kiện của TAND Q.1, TP.HCM

Bạn đọc không có nghiệp vụ rất khó nhận diện đâu là sách giả, sách thật Ảnh: Quỳnh Trân

Trước đó, nhằm chấn chỉnh và ngăn ngừa một phần hành vi này, First News đã từng có phản ứng bằng văn bản, đồng thời nêu ra các vi phạm của Lazada lần lượt trong các sự kiện lớn và các hội thảo về sách diễn ra trong toàn quốc, cũng như lên tiếng trên mạng xã hội , tuy nhiên đơn vị vi phạm này vẫn cố tình làm ngơ.

Ngày 19.8.2019, First News cũng đã gửi công văn yêu cầu Lazada thúc đẩy kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân buôn bán sách giả trên sàn thương mại điện tử nhưng Lazada vẫn ngang nhiên để cho nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi kinh doanh sách giả tung hoành. Ngoài ra, để làm rõ vụ việc và củng cố thêm bằng chứng, First News tiến hành đặt mua các sách Đi tìm lẽ sống, Sức mạnh tiềm thức, Đánh thức con người phi thường trong bạn bị làm giả của gian hàng Nhà sách Tuổi Trẻ trên Lazada. Đây là ba trong số nhiều đầu sách mà First News là bên duy nhất được quyền sử dụng quyền tác giả một cách hợp pháp để dịch, liên kết xuất bản và in ấn tại thị trường Việt Nam. Việc đặt mua các quyển sách này trên Lazada đã được Văn phòng Thừa phát lại quận 8 lập vi bằng số 4690/2019/VB-TPLQ8 ngày 7.12.2019 và vi bằng số 4865/2019/VB-TPLQ8 ngày 18.12.2019, ghi nhận việc đặt, nhận trực tiếp và khui kiện hàng từ nhân viên giao hàng của Lazada.

Mới đây nhất, First News ra mắt tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh của GS. John Vu – Nguyên Phong. Dự báo trước việc tác phẩm sẽ gây sốt trên thị trường rất dễ bị làm giả nên First News quyết định in 4 màu trên giấy tốt nhất để tránh bị làm giả và nếu có thì bạn đọc dễ phát hiện. Đúng như mọi tính toán, sách này bị làm giả một cách "không thương tiếc".

Tại đơn khởi kiện Lazada lên TAND Q.1, TP.HCM, First News – Trí Việt chính thức yêu cầu Lazada tháo gỡ ngay toàn bộ các thông tin liên quan của các gian hàng bán sách giả bị First News phát hiện; đồng thời có biện pháp quản lý, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng buôn bán sách giả trên sàn Lazada, buộc các nhà sách, gian hàng bán sách phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của các quyển sách đang được mua bán.

Tại buổi gỡ báo chí, First News công khai bóc một đơn hàng đặt ngẫu nhiên vừa mua thử trên Lazada hai cuốn Muôn kiếp nhân sinh Cả hai cuốn đều là sách giả

Luật sư Lê Hữu Trí, công ty Luật TNHH TriLaw: “Bước đầu First News – Trí Việt chỉ khởi kiện về dân sự và đang củng cố thêm hồ sơ để có chuyển qua hình sự nếu thấy cần thiết” Ảnh: Quỳnh Trân

Theo luật sư Nguyễn Văn Huân (Hãng luật Hoàng Giáp): “Sách là một loại hàng hóa nhưng lâu nay việc làm sách giả chỉ mới dừng lại ở việc xử phạt hành chính nên cứ như bắt cóc bỏ dĩa. Mức chế tài quá nhẹ đã khiến cho những đơn vị vi phạm lờn thuốc, họ chỉ cần đóng phạt vài chục triệu là xong trong khi lợi nhuận cho việc làm này lại vô cùng lớn, gây thất thu thuế cho nhà nước. Trong khi đó chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền nên mặc dù khởi kiện ra tòa là hành động bất khả kháng nhưng buộc phải làm để mọi cá nhân, tổ chức tự nhận thức việc làm này là sai mà tuân thủ pháp luật. Cuộc đấu tranh chống sách giả luôn tốn nhiều công sức nhưng có người tiên phong mới trở thành đường được và First News quyết định đi trước...”. Còn luật sư Lê Hữu Trí, công ty Luật TNHH TriLaw cho biết thêm: “Bước đầu First News – Trí Việt chỉ khởi kiện về phần dân sự và đang củng cố thêm hồ sơ để có chuyển qua hình sự nếu thấy cần thiết”.

Tại buổi gỡ báo chí sáng ngày 9.9, First News – Trí Việt công khai bóc một đơn hàng đặt ngẫu nhiên mà công ty vừa mua thử trên Lazada, đó là hai cuốn Muôn kiếp nhân sinh của GS. John Vu – Nguyên Phong còn “nguyên đai nguyên kiện” thì cả hai cuốn đều là sách giả.