Sáng tác sách fantasy Việt

Nhân dịp ra mắt From zero to hero - cuốn sách fantasy Việt đầu tiên của Chibooks (ảnh), đơn vị phát hành tổ chức buổi giới thiệu và giao lưu cùng 2 tác giả Ray Đoàn Huy (tác giả có tác phẩm được yêu thích nhất Tiki Young Author 2016) và Toàn Juno (họa sĩ minh họa) vào sáng qua 31.8 tại Đường sách TP.HCM.