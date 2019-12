Sao Hàn khổ sở đối phó với fan cuồng

Hôm 8.12, Twice có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) sau khi trở về từ Nhật Bản. Đón chào nhóm tại sân bay là truyền thông và người hâm mộ. Giữa sự quan tâm nồng nhiệt này, trưởng nhóm Jihyo gây chú ý khi đi lại khó khăn và nặng nề. Cô được 2 thành viên Sana và Chaeyoung dìu đi. Theo những người có mặt tại đây, trong quá trình di chuyển ra xe ở bên ngoài, Jihyo đã bị té ngã do vấp phải một fan.

Đoạn video Jihyo rơi nước mắt vì đau đớn, phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị em chung nhóm để ra xe tại sân bay khiến cộng đồng fan tức giận. Nhiều bình luận chỉ trích kịch liệt lượng fan cuồng vô ý thức, đeo bám tại sân bay gây ảnh hưởng xấu cũng như gián tiếp khiến Jihyo bị thương.

Jihyo (giữa) có phần hoảng sợ và đau đớn sau khi bị té ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công ty quản lý của Jihyo là JYP Entertainment cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận Jihyo bị ngã vì sự hỗn loạn tại sân bay do tình hình chụp ảnh mất kiểm soát. Phía JYP thông báo hành vi đi theo nghệ sĩ sau khi họ rời khỏi khu vực xuất nhập cảnh ở sân bay chính thức bị cấm và đưa vào danh sách đen của công ty. Fan vi phạm nội quy trong danh sách đen sẽ bị cấm tham gia các lịch trình chính thức, hoạt động của Twice nói riêng và dàn sao nhà JYP nói chung. Bên cạnh đó, JYP Entertainment còn nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng cân nhắc dùng hành động pháp lý nếu những vấn đề này tiếp tục xảy ra”.

Fan cuồng Josh có những phát ngôn ngông cuồng về Nayeon (Twice) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một thành viên khác của nhóm Twice là Nayeon cũng đối mặt với fan cuồng. Hồi tháng 10 năm nay, một fan người ngoại quốc tên Josh khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố Nayeon là bạn gái của mình và còn lên kế hoạch tìm ra nơi ở của cô. Anh thậm chí đã đến Seoul (Hàn Quốc) để mong được gặp nữ thần tượng sinh năm 1995. Những hành động của Josh làm fan sợ hãi và lo lắng cho an toàn của Nayeon lẫn các cô gái nhóm Twice.

Ngày 9.12, JYP Entertainment cũng đã đưa ra phát ngôn về fan cuồng Josh. Công ty cho hay đang tìm hướng giải quyết: “Chúng tôi hiện đang xem xét các biện pháp pháp lý và trong thời gian này, công ty cũng sẽ thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ. Hi vọng các bạn trợ giúp cung cấp thông tin về vụ việc này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng".

Kai phải dọa báo cảnh sát khi bị fan cuồng túc trực bên ngoài nhà ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngoài những nữ ca sĩ nhóm Twice, Kai (EXO) cũng đau đầu vì người hâm mộ cuồng nhiệt. Tối 8.12, trong khi đang giao lưu trực tuyến với fan trên Instagram, anh phát hiện có fan cuồng đứng bên ngoài nơi ở của mình. Mỹ nam 25 tuổi phải lớn giọng cảnh cáo: “Tôi sẽ báo cảnh sát đây. Rời khỏi đây nhanh đi”.