Sao Hollywood viết sách cho thiếu nhi

Anh nói về cuốn The One and Only Sparkella: “Tôi không biết các bạn nghĩ gì khi giãn cách xã hội . Tôi thì nhốt mình trong phòng cùng con gái nhỏ và tự khám phá bản thân. Con gái là nguồn cảm hứng để tôi viết. Cuốn sách bao gồm những gì tôi muốn gửi đến con gái”. Sách được viết trong thời gian Channing Tatum cách ly cùng con gái tại Ojai, California (Mỹ) vào năm 2020.

Cuốn sách ảnh do Nhà xuất bản Feiwel&Friends ấn hành, họa sĩ Kim Barnes minh họa, xoay quanh một cô gái trẻ tên là Ella bị trêu chọc trong ngày đầu tiên đến trường. Bất chấp mọi người nói thế nào, ông bố của Ella khuyến khích cô bé ôm lấy mọi người và làm điều mình thích. Các nhân vật trong sách cũng luôn nhắc nhở nhau sống thật với bản thân, chấp nhận sự khác biệt ngay cả khi những người xung quanh không tin tưởng, hiểu được điều đó. “Cuốn sách đầu tay của Channing Tatum là lời ngợi ca về lòng tự trọng và tình yêu giữa cha với con gái”, đại diện Nhà xuất bản Feiwel&Friends nhận định.

Channing Tatum dành tặng cuốn sách cho Everly - con gái anh với vợ cũ - nữ diễn viên Jenna Dewan . Năm 2006, anh gặp Jenna Dewan trên trường quay phim Step Up. Hai người kết hôn vào ngày 11.7.2009 tại Malibu, California và sinh ra Everly năm 2013. Ngày 2.4.2018, cặp đôi tuyên bố ly thân. Sáu tháng sau, Jenna Dewan đệ đơn ly hôn với Tatum. Vụ ly hôn hoàn tất vào tháng 11.2019.

Channing Tatum nổi tiếng qua hàng loạt phim GI Joe: The Rise of Cobra (2009) đóng cùng Dwayne Johnson, Bruce Willis; White House Down (2013)... Năm 2012, Channing Tatum được tạp chí People trao danh hiệu Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất . Theo tạp chí Forbes thống kê, anh là nam diễn viên điện ảnh có thu nhập cao thứ nhì năm 2013, sau Robert Downey Jr.

Tháng 12.2020, tờ Variety xác nhận Channing Tatum sẽ đóng cùng Sandra Bullock trong bộ phim phiêu lưu hành động của Hãng Paramount Pictures The Lost City of D do hai anh em Aaron Nee và Adam Nee đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày 14.4.2022.