Sao Mỹ gốc Á phản đối nạn kỳ thị chủng tộc

Sandra Oh là một trong số sao Mỹ gốc Á lên tiếng về nạn kỳ thị người da vàng ở Mỹ. Nữ diễn viên 51 tuổi gốc Hàn đã có một bài phát biểu đầy mạnh mẽ trong cuộc biểu tình “Ngừng sự căm ghét người châu Á” vừa diễn ra ở Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) sau vụ xả súng vào 3 tiệm spa ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) hôm 16.3 (giờ Mỹ) làm 8 người thiệt mạng trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

Sandra Oh cho biết cô “tự hào là người châu Á” trong cuộc biểu tình "Ngừng sự căm ghét người châu Á” ở Pittsburgh vào cuối tuần qua, chỉ vài ngày sau khi tám người thiệt mạng trong vụ xả súng chết người tại 3 spa ở Atlanta. Các điều tra viên địa phương cho biết nghi phạm trong vụ thảm sát ở Atlanta là Robert Aaron Long, 21 tuổi, dường như mắc chứng nghiện tình dục và cho rằng các spa là “sự cám dỗ đối với anh ta nên cần phải loại bỏ”. Mặc dù nhà chức trách cho biết không bằng chứng nào cho thấy nghi phạm có động cơ phân biệt chủng tộc, nhưng sáu trong số các nạn nhân là phụ nữ gốc Á.

Olivia Munn có mẹ là người Việt Nam ẢNH: PEOPLE

Diễn viên phim Killing Eve nói chuyện với đám đông mang khẩu trang trên đường phố và tuyên bố cô ủng hộ người Mỹ gốc Á trong cuộc biểu tình. “Tôi rất vui và tự hào khi có mặt ở đây cùng với các bạn và cảm ơn tất cả những người đã tổ chức cuộc biểu tình này để chúng tôi cơ hội được bên nhau và sát cánh cùng nhau. Đối với nhiều người trong cộng đồng Mỹ gốc Á, đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể nói lên nỗi sợ hãi và sự tức giận của mình và tôi thật sự biết ơn mọi người sẵn sàng lắng nghe”, Sandra Oh nói trên kênh CBS Pittsburgh.

Hai ngày trước cuộc biểu tình, sao Mỹ gốc Á Sandra Oh đã đưa ra một tuyên bố trên Instagram về vụ xả súng chết người ở Atlanta, bao gồm các liên kết để hỗ trợ và quyên góp cho các mục đích giúp đỡ cộng đồng người Mỹ gốc Á.

“Tôi chia buồn và xin hỗ trợ gia đình của 8 linh hồn bị sát hại ở Georgia vào ngày 16.3 và với tất cả các nạn nhân của nạn bạo lực phân biệt chủng tộc. Tôi vô cùng đau khổ và tức giận. Tôi biết nhiều người trong số các bạn đang sợ hãi nhưng chúng ta đừng sợ”, Oh tuyên bố.

Cùng với Oh, nhiều ngôi sao người Mỹ gốc Á đã lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực gia tăng sau vụ xả súng ở Atlanta.

Olivia Munn (41 tuổi) nói cô bật khóc khi nghe Tổng thống Joe Biden ra lệnh treo cờ rũ tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Atlanta. Nữ diễn viên từng đóng X-Men: Apocalypse có mẹ là người Việt Nam nhớ lại: “Cha mẹ chúng tôi phải chịu cúi đầu, tự coi thường mình để rồi chúng tôi tiếp tục bị đối xử như những công dân hạng hai”. Nữ diễn viên cho biết nhiều nạn nhân gốc Á lớn tuổi bị đánh đập, miệt thị thường miễn cưỡng hay rất hiếm khi lên tiếng.

Daniel Dae Kim (53 tuổi) sinh tại Busan, Hàn Quốc sang Mỹ cùng gia đình năm 1 tuổi ẢNH: PEOPLE

Trong khí đó, nam diễn viên Daniel Dae Kim (53 tuổi) sinh tại Busan, Hàn Quốc sang Mỹ cùng gia đình năm 1 tuổi lên tiếng về sự gia tăng bạo lực chống người châu Á, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp thông qua các đạo luật nghiêm khắc hơn nhằm giảm thiểu tội ác xuất phát từ sự thù hận. Daniel từng xuất hiện trong các phim Spider-Man 2, Hulk, Hellboy… Mới đây nhất anh tham gia lồng tiếng nhân vật Benja trong phim hoạt hình Raya and The Last Dragon.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của công ty nghiên cứu The Harris Poll, 75% người Mỹ gốc Á đang lo sợ gia tăng sự căm ghét và kỳ thị đối với họ. Connie Chung Joe, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Người Mỹ gốc Á Tiến bộ ở Los Angeles tiết lộ đã có ít nhất 2.800 vụ thù địch nhắm vào người châu Á trên toàn quốc trong năm qua nhưng những con số đó có thể còn thấp hơn thực tế.

Một nghiên cứu mới do Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa thù hận và cực đoan tại Đại học Bang California, San Bernardino công bố trong tuần này, cho thấy tội ác căm thù đối với người Mỹ gốc Á đã tăng gần 150% vào năm 2020. Nhiều người tin rằng đây là hậu quả từ quan điểm chống nhập cư của cựu tổng thống Donald Trump cùng việc ông miêu tả virus mang bệnh Covid-19 là “virus Trung Quốc ”.

Các sao Mỹ gốc Á nói họ sẽ tiếp tục đấu tranh đến khi nào người châu Á ở Mỹ được đối xử công bằng và không bị kỳ thị.