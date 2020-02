Sao Mỹ lên tiếng xin lỗi vì kỳ thị người châu Á giữa đại dịch virus corona

Mọi rắc rối xuất phát từ chương trình Jeff Lewis Live của SiriusXM do ngôi sao truyền hình sinh năm 1970 cầm trịch phát sóng hôm 29.1. Tại đây, anh cùng các khách mời là Megan Weaver, Cheri Oteri, Carrie Lewis, Doug Budin và nữ diễn viên Monika Casey đã cùng trò chuyện về sự bùng phát dữ dội của virus corona tại Trung Quốc và chia sẻ nửa đùa nửa thật về cách họ sẽ làm để phòng ngừa bệnh dịch chết người này.

Megan Weaver bày tỏ thái độ sợ hãi trước virus corona và cảm thấy lo lắng mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ người châu Á nào, đặc biệt là Trung Quốc. Vị này cũng cho biết bản thân e ngại khi một nhà trị liệu người Trung Quốc mà cô có dịp tương tác gần đây có thể sẽ lây nhiễm cho mình khi người đàn ông này bị sốt và có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Các khách mời cũng đồng tình với ý kiến họ sẽ không đi ăn ở Panda Express hay bất kỳ nhà hàng Trung Quốc nào trên đất Mỹ cho đến khi mọi chuyện trở lại như xưa. Thậm chí, nam diễn viên Doug Budin còn đùa rằng mọi người nên từ chối các cuộc gọi của người châu Á.

Jeff Lewis chụp hình cùng 3 trong số các khách mời trong tập phát sóng Jeff Lewis Live gây chú ý gần đây ẢNH: INSTAGRAM NV

Chưa dừng lại ở đó, trong chương trình phát sóng hôm 30.1, nhóm khách mời và Jeff Lewis tiếp tục có những lời mỉa mai, kỳ thị khi nhắc đến người châu Á giữa “tâm bão” virus corona. Những người này không ngại bình luận rôm rả về đề xuất cách ly các nhân viên người Mỹ gốc Á đang làm việc cho SiriusXM hay cụ thể hơn là cho ê-kíp chương trình Jeff Lewis Live.

“Chúng ta cần cách ly toàn bộ những nhân viên từ châu Á của SiriusXM, bao gồm những người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Indonesia…”, Jeff Lewis nêu ý kiến. Ngôi sao 50 tuổi tiếp tục: “Tôi tin rằng còn nhiều đối tượng cần phải bị cách ly hơn thế, nhưng trên đây là tất cả nhóm người mà chúng ta có thể nghĩ đến, hãy cùng xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào”. Jeff Lewis cũng đóng góp ý kiến bằng cách khuyên mọi người không nên tụ tập ở những địa điểm có nhiều người Hoa tại Los Angeles (Mỹ) như Chinatown hay Nhà hát Trung Quốc TCL.

Đi xa hơn những phát ngôn kỳ thị người châu Á của mình, Jeff Lewis thậm chí còn đưa ra tuyên bố mang tính “kinh nghiệm” của bản thân. Nhân vật nổi tiếng này nói rằng thời học đại học, anh nhận thấy những sinh viên từ châu Á là những kẻ gian lận nhiều nhất ở trường. Ngôi sao này cũng gây ra làn sóng phẫn nộ khi cho rằng lý do khiến virus corona lây lan như hiện tại là do thói quen ăn uống không đạt tiêu chuẩn của người châu Á nói chung và dân Trung Quốc nói riêng. “Họ đang ra rả về virus corona, đó là một loại virus có ở dơi sau đó truyền sang rắn vì rắn ăn dơi. Người Trung Quốc ăn dơi, ăn rắn, ăn đủ loại. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta đang gặp rắc rối này. Họ ăn đủ thứ con và rồi giờ tự hỏi tại sao mình lại bị bệnh”, Jeff Lewis phát biểu trong chương trình.

Jeff Lewis thừa nhận bản thân đã đi quá giới hạn khi có những phát ngôn đụng chạm đến người châu Á ẢNH: GETTY

Những ý kiến của Jeff Lewis và nhóm khách mời trong chương trình kể trên khiến không ít người châu Á phẫn nộ, bức xúc và cảm thấy bị xúc phạm. Nhiều người cho rằng các bình luận trong chương trình đang nhìn người châu Á dưới góc độ bi quan, tiêu cực quá mức. Có lẽ chính Jeff Lewis cũng nhận thấy trò đùa của mình và các khách mời đã đi quá giới hạn nên trong chương trình hôm 31.1 (giờ địa phương), ngôi sao này đã lên tiếng xin lỗi vì những lời trót thốt ra.

“Chúng tôi tôn trọng người châu Á, chúng tôi không bao giờ muốn họ phải chịu cảm giác bị cô lập. Chúng tôi không bao giờ có ý định truyền bá sự căm ghét hay phân biệt chủng tộc bằng những bình luận của mình”, vị này nói thêm. Jeff Lewis cũng nhấn mạnh không bị ai ép xin lỗi mà thay vào đó bản thân nhận thức được hành vi sai trái của mình và quyết định lên tiếng. Ngôi sao 50 tuổi khẳng định tất cả chỉ là đùa vui và nhấn mạnh: “Tôi yêu tất cả những ai theo dõi chương trình của mình mà không quan tâm điển nền tảng tôn giáo, mức thu nhập, chiều cao… của họ. Tôi chỉ muốn kết nối với mọi người”.

Jeff Lewis sinh năm 1970, anh là một nhà đầu cơ bất động sản, thiết kế nội thất và là nhân vật truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Ngôi sao 50 tuổi được biết đến nhiều thông qua chương trình truyền hình thực tế Flipping Out, show Property Envy, Jeff Lewis Live…