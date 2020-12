Sao Việt tấp nập đi xem 'Người cần quên phải nhớ' của Đức Thịnh - Charlie Nguyễn

'Đảng viên Cộng sản ư? Tổ quốc trên hết ! Tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Bình ái quốc, ái dân và bình thiên hạ cho an sinh hòa mục'. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trao nhiệm vụ cho Nguyễn Bình vào làm Tư lệnh Nam bộ dù chưa phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Vào vai bà Bạch Cúc trong bộ phim Hướng dương ngược nắng, NSND Thu Hà cho thấy một hình ảnh khác so với những vai diễn trước đây của chị.

Đạo diễn David Gordon Green dự kiến sẽ là người chỉ đạo phần tiếp theo của bộ phim The Exorcist (Quỷ ám - 1973) nếu thương lượng thành công với hãng Blumhouse.

Tin NSND – đạo diễn Trần Minh Ngọc phải nhập viện cấp cứu ngày 21.12 trong lúc đang điều khiển xe máy làm giới nghệ sĩ phía Nam lo lắng. Mọi người đều thương thầy ở tuổi khá cao vẫn gặp chuyện không may.

Khu vực Đồn Long Khốt là nơi ghi dấu chiến công của Trung đoàn 174; 43 ngày đêm bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978 của Bộ đội Biên phòng Long An . Hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất này…

Theo Deadline, loạt phim truyền hình kinh điển Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House On The Prairie) sẽ được hãng Paramount reboot (làm mới).