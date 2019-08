Sau nhiều năm, Taylor Swift vẫn hậm hực chuyện bị vợ chồng Kim Kardashian bắt nạt

Là gương mặt trang bìa của Vogue số tháng 9.2019, giọng ca Look what you made me do đã dành thời gian trả lời phỏng vấn tạp chí danh tiếng này. Bên cạnh việc tiết lộ về quá khứ bị phân biệt giới tính, những khó khăn để vươn đến hào quang, Taylor Swift đã dành khoảng thời gian nhất định để nhắc lại mối thù của cô với vợ chồng nhà Kanye West. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cho biết dù đã ba năm kể từ vụ bắt bạt do Kim và chồng chủ mưu, cô vẫn đang sống với những tổn thương mà chuyện ồn ào này đem lại.

Nhớ lại quãng thời gian ám ảnh hồi năm 2016, Taylor Swift bộc bạch: “Đó quả là một cuộc bắt nạt tập thể kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua. Việc bị hàng triệu người lao vào dè bỉu, mỉa mai là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ. Tôi nghĩ không có mấy ai thật sự thấu hiểu cảm giác có hàng triệu người ghét bỏ ra mặt là như thế nào. Khi các bạn nói ai đó là đồ bỏ đi, hãy nhớ là các bạn đang nói về một con người chứ không phải một chương trình truyền hình nào đó. Các bạn liên tục gửi hàng đống tin nhắn cho người khác khiến họ chẳng biết gì ngoài im lặng, biến mất hoặc thậm chí là chỉ muốn tự tử”.

Taylor Swift trên trang bìa tạp chí Vogue ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chia sẻ của chủ nhân hit Blank Space, vụ ồn ào với vợ chồng Kim “siêu vòng ba” từng khiến cô cảm nhận rằng cuộc sống của mình đang sụp đổ. “Tôi nhận ra rằng bản thân cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình nhất là trong lúc đang hoàn toàn mất kiểm soát”, sao nữ 30 tuổi cho biết. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng cách duy nhất để sống sót qua sự bắt nạt của Kim Kardashian và Kanye West cùng hàng triệu khán giả là ném mọi cảm xúc tồi tệ vào âm nhạc của mình. “Tôi biết rằng bản thân cần tạo ra âm nhạc về những thứ cảm xúc ấy vì tôi biết rằng đó là cách hữu hiệu để mình có thể tồn tại, bảo vệ tinh thần rồi kể những câu chuyện tổn thương mà bản thân đã nếm trải”, Taylor Swift chia sẻ với tạp chí Vogue.

Những chia sẻ của ngôi sao 30 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả, nhất là chúng xuất hiện trong bối cảnh tròn 10 năm cô bị Kanye West giật mic trên sân khấu Giải thưởng âm nhạc MTV (VMAs). Đây cũng chính là sự kiện mở màn cho mâu thuẫn giữa cô và vợ chồng nam rapper tai tiếng này. Nhiều người hâm mộ của “rắn chúa” cho rằng không dưng mà Taylor Swift vô cớ nhắc đến chuyện năm xưa. Thông qua những chia sẻ của mình, chủ nhân hit Me! muốn nhắc để vợ chồng Kim - Kanye West nhớ rằng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa ngoai nguôi trước những tổn thương mà cặp sao thị phi này đã gây ra cho mình.

Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ thái độ mỉa mai, châm chọc vợ chồng Kim "siêu vòng ba" trong khi hai bên nảy sinh mâu thuẫn không thể hóa giải ẢNH: INSTAGRAM NV

Ồn ào của Taylor Swift và Kanye West xuất phát từ năm 2009 khi nữ ca sĩ lên sân khấu VMAs nhận giải và phát biểu, rapper da màu này đã thẳng tay giật micro từ đồng nghiệp và tuyên bố cô không xứng đáng với giải thưởng. Bắt đầu từ giây phút đó, họ trở thành kẻ thù “không đội trời chung”.

Năm 2016, Kanye West phát hành ca khúc Famous trong đó có đoạn rap chứa nhiều từ ngữ thô tục, khiếm nhã để nói về Taylor Swift. Điều này khiến “rắn chúa” vô cùng phẫn nộ, ấm ức. Tại lễ trao giải Grammy cùng năm, ngôi sao sinh năm 1989 công khai châm chích đàn anh trên sân khấu và được dư luận nhiệt tình ủng hộ.

“Trả đũa” thay chồng, Kim Kardashian lên tiếng khẳng định Kanye đã gọi điện cho Taylor để xin phép viết đoạn rap đồng thời đưa ra đoạn ghi âm chứng minh điều đó. Sự việc khiến Taylor Swift đã nhận vô số chỉ trích từ dư luận và bị gán mác “rắn độc”. Dù lên tiếng giải thích, chủ nhân hit You Need To Calm Down vẫn bị nhiều người “ném đá” thậm tệ.

Taylor Swift trên sân khấu ngập rắn của tour Reputation ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước “đòn hiểm” của Kim Kardashian, Taylor Swift lui về ẩn suốt một năm trời trước khi quay lại đầy mạnh mẽ, quyền lực vào năm 2017. Nữ ca sĩ công khai mỉa mai những kẻ từng gây tổn thương cho mình bằng những hình ảnh đầy ẩn ý và ca từ sâu cay thông qua bản hit tỉ view Look what you made me do rồi khẳng định lại tên tuổi với thành công vang đội của tour diễn Reputation. Đáng chú ý, sân khấu của Reputation được trang trí bằng hàng loạt mô hình rắn khổng lồ. “Có thể các bạn đang tự hỏi tại sao lại có nhiều rắn như vậy. Chả là vài năm về trước, có kẻ đã gọi tôi là rắn trên mạng xã hội”, ngôi sao này lý giải.