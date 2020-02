Sau scandal tố Phạm Anh Khoa gạ tình, vũ công Phạm Lịch khoe bạn trai mới

Phạm Lịch là vũ công, biên đạo múa được đánh giá "tài năng, yêu nghề", có khả năng nhảy múa đa dạng ở nhiều thể loại như jazz, đương đại, dancesport, hiphop, dân gian...

Cô sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp từ vũ đoàn MTE và được mọi người chú ý khi đoạt giải Á quân So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy 2015, Quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016, Quán quân chương trình Hoán đổi 2016, biên đạo múa cho Ngọc Sơn - quán quân Bước nhảy ngàn cân 2015. Phạm Lịch còn là thành viên biên đạo múa của đội Soobin Hoàng Sơn tại The Remix 2016 và đội Hương Giang Idol tại The Remix New Generation 2017...

Hai năm sau vụ tố Phạm Anh Khoa quấy rối (hồi tháng 5.2018), Phạm Lịch đã trở nên xinh đẹp hơn và cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi.

Vũ công, biên đạo múa Phạm Lịch Ảnh: Bá Ngọc

Phạm Lịch từng chia sẻ cô gần như thất nghiệp và bị cô lập sau vụ ồn ào, một thời gian cô mới có được những cơ hội công việc mới. Hiện tại, cô thấy cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực. Phạm Lịch luôn tự tin rằng cô đã xây dựng được uy tín cá nhân trong nhiều năm qua hoạt động nhảy múa, biên đạo.

Có tình yêu mới sau nhiều sóng gió

Một năm trước, Phạm Lịch đã chia sẻ tin vui: cô đã có tình yêu mới sau nhiều sóng gió, tiếp thêm cho cô năng lượng sống. Bạn trai mới là người rất biết quan tâm, chăm sóc, khiến cô cảm thấy ấm áp.

Chỉ đến hôm 10.2, Phạm Lịch bất ngờ công khai đăng tải hình ảnh tình tứ bên người yêu kèm danh tính rõ ràng – vũ công Nguyễn Toàn Trung.

Vũ công Nguyễn Toàn Trung - người yêu của Phạm Lịch Ảnh: NSCC

Cô viết lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào cho người yêu: "Anh cần phải biết. Em sẽ cướp trái tim anh nếu như anh trao cho người khác. Kể cả khi anh đắm say bên người đó. Em sẽ bỏ bùa để anh yêu một mình em. Năm mới chả có gì chỉ có bồ để khoe thôi".

Trên trang cá nhân, người yêu của Phạm Lịch cũng từng đăng ảnh tình cảm với cô

Trước chia sẻ của Phạm Lịch, đông đảo khán giả và người thân đã để lại lời chúc mừng và không khỏi xúc động, cuối cùng thì sau nhiều sóng gió, nữ vũ công cũng đã tìm được một nửa của cuộc đời mình.

Hiện tại, Phạm Lịch không muốn nhắc nhiều về vụ việc 2 năm trước bởi cô nghĩ những người trong cuộc như cô hay Phạm Anh Khoa đều đã có cuộc sống mới, những hoạt động mới và không còn liên quan đến nhau. Trước đó vào tháng 5.2018, Phạm Lịch cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa.

Toàn Trung là “đàn anh” của Phạm Lịch, nổi tiếng với tài nhảy popping, hip hop

Ngoại hình ấn tượng với quả đầu trọc, khuyên tai rất ngầu, nhưng có nụ cười thật dễ thương và hài hước, đó là ấn tượng về Toàn Trung - anh chàng sinh năm 1990 tại Hà Nội, có sở trường nhảy popping trong cuộc thi So you think you can dance 2012. Anh là thí sinh nổi bật với những bước nhảy điêu luyện của mình, thi cùng năm với những vũ công trẻ nổi tiếng sau này như: Lâm Vinh Hải, Quang Đăng, Hiền Sến, Anh Huy, Mai Ngô...

Toàn Trung từng tham gia nhiều cuộc thi nhảy trên truyền hình với các vũ công nổi tiếng khác như Lâm Vinh Hải, Quang Đăng, Hiền Sến, Anh Huy, Mai Ngô... Ảnh: Tư liệu

Toàn Trung từng chia sẻ niềm đam mê vũ điệu của mình: “Từ khi còn là cậu học sinh bước vào cấp 3, rồi tình cờ tôi lên mạng thấy các clip nhảy của các vũ công nước ngoài quá đẹp. Thế là tôi bị thu hút và đam mê học nhảy. Sau đó, tôi cũng thử sức bằng cách tham gia rất nhiều cuộc thi dành cho dancer ở khắp mọi nơi, giành nhiều giải thưởng. Từ đó, tôi theo đuổi công việc của một vũ công cho đến tận bây giờ”.

Có lẽ chính từ sự đồng điệu trong cuộc sống và đam mê những điệu nhảy, âm nhạc, mà cả hai vũ công tài năng Phạm Lịch – Nguyễn Toàn Trung đã đến với nhau và gắn bó, yêu đến bây giờ, dù ban đầu cả hai yêu xa, bởi Toàn Trung sống ở Hà Nội, còn Phạm Lịch sống tại TP.HCM.