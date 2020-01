Scarlett Johansson: Từ kiều nữ gợi tình bậc nhất Hollywood đến siêu sao hành động tỉ đô

Cô đào nóng bỏng trên màn ảnh

Scarlett Johansson sinh năm 1984 tại New York (Mỹ), ngay từ khi còn nhỏ, mỹ nhân này đã sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ khó ai sánh bằng. Scarlett Johansson sớm nhận ra niềm đam mê mãnh liệt với phim ảnh và nghĩ đến việc sau này trở thành diễn viên từ khi chỉ là cô bé. Lên 8 tuổi, người đẹp đã có cơ hội đứng trên sân khấu Broadway rồi 6 năm sau, cô thiếu nữ New York khiến được cả thế giới biết đến tài năng của mình với vai diễn trong The Horse Whisperer. Bước sang tuổi 15, “góa phụ đen” trở thành ngôi sao sáng giá trên màn ảnh Hollywood với My Brother the Pig rồi Ghost World.

Vẻ đẹp thơ ngây, trong sáng của diễn viên nhí Scarlett Johansson ẢNH: BRIMSTONE ENTERTAINMENT

Và rồi, bằng lối diễn tinh tế, nhẹ nhàng cùng vẻ đẹp căng tràn sức sống, thơ ngây song cũng đầy cám dỗ của thiếu nữ 18, Scarlett Johansson khiến người xem một lần nữa sững sờ với Lost In Translation. Đến phim Match Point, nhan sắc ngọt ngào nhưng đầy ma mị của nhân vật Nola Rice do kiều nữ tóc vàng đảm nhận tiếp tục làm xao xuyến trái tim của không ít khán giả. Cùng với đó, mỹ nhân sinh năm 1984 cũng khẳng định sức quyến rũ khó cưỡng trên màn ảnh với các tác phẩm khác như: Girl with a Pearl Earring, The Other Boleyn Girl, The Island…

Vẻ đẹp mê đắm của Scarlett Johansson là niềm khao khát của không ít đàn ông ẢNH: PINTEREST

Bước sang độ tuổi đôi mươi, Scarlett Johansson trở thành một trong những nàng thơ được yêu thích nhất Hollywood. Cô sớm được đánh giá là tên tuổi triển vọng tại kinh đô điện ảnh thế giới nhờ sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể, chủ nhân của giải thưởng Tony, BAFTA cùng 3 đề cử Quả cầu vàng. Thậm chí, tài năng diễn xuất của Scarlett Johansson được đánh giá cao đến nỗi từng có ý kiến cho rằng việc kiều nữ này hụt đề cử diễn xuất tại Oscar 2003 cho Lost In Translation là một trong những thiếu sót lớn nhất của Viện Hàn lâm.

Ngôi sao sinh năm 1984 được xem là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất Hollywood ẢNH: PINTEREST

Cùng với những vai diễn tâm lý tình cảm được giới chuyên môn đánh giá cao, nhan sắc chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của Scarlett Johansson trên màn ảnh. Vẻ đẹp của kiều nữ New York được khen ngợi đầy sức sống, mê đắm khó tả nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt mơ màng với ánh nhìn đầy khiêu khích, bờ môi căng mọng và mái tóc vàng bồng bềnh. Thân hình gợi cảm với vòng một căng tràn của nữ diễn viên tài năng này từng khiến cô trở thành niềm khao khát của hàng triệu đàn ông. Và cũng chính bởi vẻ ngoài xinh đẹp ngút ngàn và có phần “phồn thực” ấy, Scarlett Johansson trở thành biểu tượng sex đình đám ở Hollywood những năm đầu thập niên 2000. Vẻ đẹp trời ban khiến tên tuổi của ngôi sao này chưa từng vắng bóng trong các bảng xếp hạng nhan sắc của tạp chí danh tiếng như Maxim, Esquire, Playboy… Scarlett Johansson từng không thoải mái vì công chúng chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài nóng bỏng của cô ẢNH: VANITY FAIR

Tuy nhiên, nhan sắc xuất chúng của Scarlett Johansson cũng không ít lần khiến nữ diễn viên cảm thấy áp lực. Vợ cũ “Deadpool” Ryan Reynolds nhiều khi không thoải mái vì đám đông chỉ mải mê bàn tán về vẻ ngoài nóng bỏng của mình mà quên mất việc cô còn là một diễn viên thực lực. Cô đào nức tiếng cũng từng vuột mất cơ hội đóng vai chính Lisbeth Salander của phim Cô gái có hình xăm rồng (2011) chỉ vì đạo diễn David Fincher cho rằng người đẹp quá đỗi gợi cảm so với nhân vật trong tác phẩm.

Lấn sân phim hành động, thành đả nữ tỉ đô của Hollywood

Không chỉ thành công với phim tâm lý tình cảm, Scarlett Johansson còn là ngôi sao tỉ đô của dòng phim hành động Hollywood ẢNH: MARVEL STUDIOS

Nổi tiếng nhờ hàng loạt vai diễn tâm lý, tình cảm được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao song thể loại hành động mới là bàn đạp giúp tên tuổi của Scarlett Johansson vượt khỏi khuôn khổ Hollywood, trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp toàn cầu. Không còn hình ảnh gợi tình, đầy chất thơ và những khung hình nhẹ nhàng, tinh tế đến mê đắm lòng người, minh tinh 36 tuổi “lột xác” với những bộ cánh bó sát khoe vóc dáng hoàn hảo, thần thái sắc lạnh, mạnh mẽ và không kém phần gợi cảm của một đả nữ chính hiệu. Cô ghi dấu ấn với dị nhân đầy quyền năng của Lucy hay màn hóa thân xuất sắc vai nữ robot Mira Killian sở hữu bộ não nguyên bản trong Ghost in the shell và đặc biệt là nữ chiến binh tóc đỏ Black Widow của loạt phim siêu anh hùng Marvel.

Sau màn hy sinh đầy tiếc nuối trong Avengers 4, vai Góa phụ đen của Scarlett Johansson sẽ có hẳn phần phim riêng ẢNH: MARVEL STUDIOS

Vai diễn Góa phụ đen của mỹ nhân 36 tuổi xuất hiện đầy ấn tượng trong Iron man 2 rồi lần lượt góp mặt trong các tác phẩm đình đám của vũ trụ Marvel như: The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và mới đây nhất mà màn hy sinh đầy bi tráng trong Avengers: Endgame. Suốt 10 năm gắn bó với thương hiệu siêu anh hùng tỉ đô này, vai diễn của Scarlett Johansson từ một mỹ nhân từng được xem là chỉ xuất hiện trong phim cho “đẹp đội hình” trở thành mảnh ghép không thể tách rời của biệt đội Avengers.

Thành công của vai diễn này ngoạn mục đến mức khi nhắc đến hình tượng nổi tiếng nhất của Scarlett Johansson trên màn ảnh, người ta khó có thể tìm ra ngay cái nào khác ngoài Góa phụ đen. Thậm chí, Black Widow còn được Marvel ưu ái làm hẳn một phần phim riêng. Thù lao của nữ diễn viên sianh năm 1984 trong tác phẩm này được trả đến 15 triệu USD, gấp 3 lần số tiền mà mỹ nhân Brie Larson nhận được với vai Captain Marvel trong siêu phẩm cùng tên.

Mỹ nhân 36 tuổi hiện là một trong những ngôi sao đắt giá nhất phòng vé toàn cầu ẢNH: VANITY FAIR

Năm 2019, doanh số kỷ lục của Avengers: Endgame đã giúp dàn diễn viên hùng hậu của phim, trong đó có Scarlett Johansson sở hữu khoản thu nhập cao ngất ngưởng. Cũng trong năm vừa qua, đả nữ gợi của của Marvel cũng được Forbes vinh danh là nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm. Tính đến nay, các bộ phim có Scarlett Johansson tham gia đã sở hữu tổng doanh thu toàn cầu lên đến 14,3 tỉ USD, đưa cô trở thành ngôi sao đứng thứ ba trong danh sách những diễn viên đắt giá nhất lịch sử phòng vé.

Trở lại dòng phim nghệ thuật và giành hai đề cử Oscar

Trong khi vừa hoàn thành vai diễn trong siêu phẩm riêng về Black Widow (dự kiến phát hành vào tháng 5.2020), Scarlett Johanssonđể trở về với những vai diễn tâm lý, tình cảm đòi hỏi chiều sâu diễn xuất. Chính quyết định này khiến không ít khán giả e ngại, không ít người cho rằng nhiều năm nay, “biểu tượng sex” thưở nào đã quá quen với những cú đánh đấm, những pha hành động mạo hiểm của một đả nữ nên cô khó lòng mà quay lại dòng phim tâm lý tình cảm hay nghệ thuật - nơi diễn xuất mới là yếu tố được đề cao trên hết. Đáng nói hơn, bản thân đả nữ tỉ đô này cũng từng tin vào điều tương tự.

Scarlett Johansson trở thành ứng viên nổi bật tại Oscar 2020 với vai diễn trong Jojo Rabbit và Marriage Story ẢNH: NETFLIX, FOX

Thế nhưng, dường như tất cả đã lầm bởi không lâu sau Avengers: Endgame, Scarlett Johansson lại nhận được “mưa lời khen” từ giới mộ điệu với hai kiệt tác điện ảnh: Jojo Rabbit và Marriage Story. Cả hai bộ phim đều là những cái tên nổi bật trong mùa giải thưởng 2020. Vai diễn Rosie Betzler - người mẹ đơn thân âm thầm chống phát xít trong Jojo Rabbit giúp mỹ nhân 36 tuổi nhận đề cử Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong khi đó, nhờ “nếm đủ những ngọt ngào và man trá của hôn nhân” (Scarlett Johansson chia sẻ với Vanity Fair) đã giúp cô có màn hóa thân rất đời, rất thật với nhân vật Nicole - người đàn bà đang đứng bên bờ vực đổ vỡ hôn nhân. Chính vai diễn đầy sức nặng này đã giúp nghệ sĩ 8X có tên trong đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cô đào đến từ New York được kỳ vọng sẽ chạm tay vào tượng vàng Oscar trong mùa giải năm nay ẢNH: REUTERS

Việc sở hữu hai đề cử quan trọng tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh là bằng chứng cho thấy sau cả thập niên mải mê với dòng phim thương mại, Scarlett Johansson vẫn chẳng hề “lụt nghề” khi đảm nhận những nhân vật trong các tác phẩm nghệ thuật.

Người đàn bà đẹp trải qua hai lần đổ vỡ

Sự nghiệp và tình cảm hiếm khi cùng song hành trong cuộc đời của một ngôi sao và trường hợp của Scarlett Johansson cũng không nằm ngoài thực tế phũ phàng ấy. Sở hữu vẻ đẹp vạn người mê, sự nghiệp diễn xuất ngày một thăng hoa thế nhưng ngôi sao sinh năm 1984 không phải một là một phụ nữ sở hữu đường tình trải đầy hoa hồng. Ở tuổi 36, cô ngày càng đằm thắm, mặn mà và sở hữu sức quyến rũ khó tả của một người đàn bà từng trải qua hai lần đứt gánh hôn nhân.

Scarlett Johansson ngày càng mặn mà, quyến rũ dù đã ngấp nghé 40 ẢNH: VOGUE

Năm 23 tuổi, Scarlett Johansson kết hôn với Ryan Reynolds và rồi nhanh chóng đổ vỡ sau 3 năm mặn nồng. “Khi đó, tôi không hiểu lắm về hôn nhân, có lẽ tôi đã lãng mạn hóa nó quá mức”, đả nữ đắt giá tâm sự với Vanity Fair. Người đẹp tóc vàng chưa hề lên tiếng về nguyên nhân tan vỡ song cô từng gián tiếp ám chỉ nguyên nhân chia tay tài tử Deadpool với tạp chí Cosmopolitian: “Phải có sự thấu hiểu về việc dành thời gian bên nhau, nhất là khi cả hai đều ở những vị trí ngang nhau trong nghề. Hoặc nếu một người thành công hơn người còn lại, đó cũng là thử thách, có thể gây ra chuyện ganh đua”. Rời cuộc hôn nhân với Ryan Reynolds, Scarlett Johansson kết hôn với Romain Dauriac vào năm 2014 và có với nhau bé gái Rose Dorothy Dauriac trước khi đổ vỡ 3 năm sau đó với lý do muôn thuở của nhiều cặp sao “có những mâu thuẫn không thể hàn gắn”.

Scarlett Johansson hiện đang hạnh phúc bên hôn phu Colin Jost ẢNH: REUTERS

Không lâu sau đổ vỡ, cuối năm 2017, “Góa phụ đen” lần nữa tìm thấy tình yêu bên tài tử Colin Jost. Tháng 5.2019, cặp sao chính thức đính hôn sau hai năm hẹn hò và nhận được sự chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ. Không ít khán giả yêu mến cô hy vọng đả nữ đình đám này sẽ tìm được hạnh phúc thực sự sau bao đổ vỡ trong khi số khác lo sợ “lời nguyền” ba năm tiếp tục ập đến với Scarlett Johansson, khiến nữ diễn viên một lần nữa trắng tay trong tình yêu.