'Scary Stories to Tell in the Dark' tung trailer khiến khán giả khiếp vía

Trước khi phát hành vào mùa hè này, đoạn trailer dài gần 3 phút của tác phẩm kinh dị Scary Stories to Tell in the Dark đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt với công chúng. Được chuyển thể từ quyển sách kinh điển dành cho thiếu nhi của nhà văn Alvin Schwartz, xuất bản năm 1981.

Bộ phim lấy bối cảnh tại thị trấn nhỏ Mill Valley (Mỹ) năm 1968. Câu chuyện bắt đầu khởi điểm khi nữ chính Sarah phát hiện ra hàng loạt bí mật kinh hoàng trong một quyển sách siêu nhiên. Lần lượt, các sự kiện kỳ lạ và chết chóc bám theo cô gái trẻ cùng những người bạn thiếu niên. Đoạn trailer dài gần 3 phút hé lộ nhiều phân cảnh nghẹt thở trong cuộc rượt đuổi giữa những người bạn và các thế lực hắc ám.

Đặc biệt, các cảnh quay tận dụng sắc màu và xu hướng phim retro (hoài cổ). Trong đó, nhiều phân cảnh được dàn dựng u ám cùng không khí ngột ngạt với điểm nhấn là quái vật hình nhân giữa cánh đồng. Đáng nói, hãng CBS Films và Lionsgate khai thác triệt để hình thù dị dạng của những quái vật nhằm tăng tính kinh dị trong bộ phim này. Đặc biệt, nhiều phân đoạn bạo lực như: kéo lê, giật người, hù dọa… cũng được nhà sản xuất khéo léo đặt để một cách úp mở gây nhiều tò mò.

Ảnh: Lionsgate Những nhân vật siêu nhiên xuất hiện dày đặc trong bộ phim chuyển thể từ quyển Scary Stories to Tell in the Dark của nhà văn Alvin Schwartz

Chia sẻ trên tờ The Hollywood Reporter, Del Toro, nhà sản xuất của bộ phim cho biết anh đã dành thời gian tìm kiếm và mua lại những bức tranh cuối thập niên 90 để đảm bảo tính chân thực của bộ phim. “Tôi thực sự rất ngông cuồng và tìm mọi cách để mang về những bức tranh minh họa trong quyển sách yêu thích bất chấp rắc rối về tài chính. Tuy nhiên, chính điều này lại rất quan trọng đối với tuổi trẻ của mình”, anh nói thêm.

Scary Stories to Tell in the Dark dự kiến phát hành vào ngày 9.8 tại Mỹ. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Zoe Margaret Collett, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams, Gil Bellows, Dean Norris. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của siêu sao kinh dị Hollywood Javier Botet.