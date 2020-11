Selena Gomez đóng vai phụ nữ đồng tính chinh phục các đỉnh núi cao nhất thế giới

Ca sĩ kiêm diễn viên Mỹ Selena Gomez (28 tuổi) đóng vai vận động viên leo núi đồng tính người Peru Silvia Vásquez-Lavado trong bộ phim tiểu sử In the Shadow of the Mountain, theo The Hollywood Reporter và Variety. Bộ phim dựa trên cuốn hồi ký cùng tên sắp ra mắt của Silnia Vásquez-Lavado, người phụ nữ đồng tính đầu tiên leo lên các đỉnh núi cao nhất trên mỗi lục địa trong một thử thách mang tên Seven Summits (tạm dịch Chinh phục bảy thượng đỉnh), vào tháng 6.2018.

Cuốn hồi ký dự kiến sẽ được xuất bản vào mùa đông năm 2022, trong khi bộ phim vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể. Selena Gomez chịu trách nhiệm sản xuất phim thông qua công ty July Moon Productions của cô cùng với hai đối tác là Scott Budnick và nhà sản xuất phim từng đoạt Oscar Donna Gigliotti. Silvia Vásquez-Lavado (46 tuổi) và Lara Love Hardin đồng điều hành sản xuất phim. Elgin James, biên kịch kiêm đạo diễn phim truyền hình Little Birds (2009) được cho là sẽ viết và đạo diễn bộ phim In the Shadow of the Mountain.

Silvia Vásquez-Lavado là phụ nữ đồng tính đầu tiên leo lên các đỉnh núi cao nhất ở mỗi lục địa ẢNH: PEOPLE

Cùng với việc là người phụ nữ Peru đầu tiên lên đỉnh Everest, Silvia Vásquez-Lavado còn là người sáng lập Courageous Girls - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những nạn nhân bị lạm dụng và buôn bán tình dục. Cô đã tổ chức các chuyến du ngoạn cho những người sống sót sau các vụ lạm dụng đến chân núi Everest.

Nhà sản xuất Donna Gigliotti từng giành được giải Oscar Phim hay nhất với Shakespeare in Love năm 1998 cho biết: “Silvia là một sức mạnh của tự nhiên. Scott Budnick và tôi rất vui mừng được làm việc với Elgin James, Selena Gomez để kể câu chuyện về sự kiên cường, lòng dũng cảm, sự phiêu lưu của Silvia”. Scott Budnick thì nói: “Chúng tôi rất vui được làm việc với nhau để đưa câu chuyện đáng kinh ngạc và đầy cảm hứng của Silvia lên màn ảnh”.

Selena Gomez còn tham gia đóng chính phim hài dài tập Only Murders in the Building ẢNH: PEOPLE

Selena Gomez đã phát hành album mới nhất Rare vào tháng 1.2020, đồng thời sẽ trở lại lồng tiếng cho vai chính Mavis và điều hành sản xuất phim hoạt hình Hotel Transylvania 4 của Sony Pictures Animation. Ngoài ra, cô còn tham gia đóng chính phim hài dài tập Only Murders in the Building cùng với Steve Martin và Martin Short. Phim đánh dấu sự trở lại của Selena Gomez với phim truyền hình, nhiều năm sau khi cô nổi tiếng, trở thành ngôi sao từ phim Wizards of Waverly Place của Disney Channel.