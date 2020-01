Selena Gomez một mình lẻ bóng suốt 2 năm sau khi chia tay Justin Bieber

Trong buổi phỏng vấn và chụp hình cho tờ The Wall Street Journal mới đây, Selena Gomez bất ngờ chia sẻ về đời sống riêng tư của cô kể từ khi chia tay Justin Bieber vào năm 2018 cho đến nay.

Tái xuất với hình ảnh mới mẻ và hấp dẫn

Nàng “công chúa” Disney nhớ lại khoảng thời gian trước: “Tôi cần thời gian cho bản thân mình. Tôi thích ở trong phòng vào cuối ngày, chỉ có tôi và chó cưng. Tôi sẽ mặc đồ lót và nằm duỗi căng người trên giường”. Selena Gomez cũng thừa nhận cô vẫn hoàn toàn độc thân từ sau khi chia tay Justin Bieber cho đến nay.

Về tin đồn tình ái với cựu thành viên nhóm nhạc nam người Anh-Ireland One Direction - Niall Horan, cô nói rằng họ chỉ là bạn bè. Cô bạn thân Julia Michaels hé lộ với báo Daily Mail ngày 8.1 rằng Selena Gomez từng thổ lộ nữ ca sĩ “cảm thấy hạnh phúc và mạnh mẽ. Cô ấy rất muốn có một người bạn trai”. Trong 2 năm qua, Selena Gomez dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Selena Gomez chụp ảnh cho tạp chí WSJ số tháng 2.2020 với phong cách trưởng thành và quyến rũ Ảnh: The Wall Street Journal Selena Gomez nói rằng cô và Niall Horan chỉ là bạn bè Ảnh: The Wall Street Journal Sau 4 năm vắng bóng trên sân khấu, cuối cùng Selena Gomez quyết định tái xuất vào năm 2020 với Lose you to love me và Look at her now. Hai ca khúc ra mắt cuối năm ngoái, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ vì không chỉ đang thấy một Selena Gomez trở lại vô cùng mạnh mẽ, mà nữ ca sĩ còn lan tỏa một thông điệp: nếu muốn hạnh phúc, hãy học cách yêu lấy bản thân mình trước tiên.

Look at her now nói về tâm trạng người con gái khi vượt qua đau buồn và cay đắng sau khi bị người yêu phũ phàng. Chính nội dung này, Selena Gomez vô tình đẩy bản thân vào tình thế khó xử khi nhiều người cho rằng cô vẫn chưa quên được Justin Bieber.

"Tôi cần thời gian cho bản thân mình. Tôi thích ở trong phòng vào cuối ngày, chỉ có tôi và chó cưng", Selena Gomez nói Ảnh: The Wall Street Journal Selena Gomez lan tỏa một thông điệp: nếu muốn hạnh phúc, hãy học cách yêu lấy bản thân mình trước tiên Ảnh: The Wall Street Journal Selena Gomez thường chọn cách bày tỏ nỗi lòng qua những ca khúc của mình. 4 năm trước là chuyện tình yêu đầy đau khổ với Justin Bieber cùng The heart wants what it wants từng khiến nhiều khán giả thổn thức, đến nay, nỗi buồn ấy vẫn còn vương vấn qua Lose you to love me, nhưng đó là nỗi buồn đẹp đẽ.