Selena Gomez rời bỏ mạng xã hội, chống chọi với chứng rối loạn lưỡng cực

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle số tháng 9, Selena Gomez nói về việc đấu tranh với chứng bệnh rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ kể: “Khi phát hiện mắc bệnh, tôi hít thở sâu và an ủi bản thân. Tôi đến bệnh viện McLean - một trong những bệnh viện tâm thần tốt nhất ở Mỹ, và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tôi nhận ra điều đó sau khi trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống”. Giọng ca Lose You to Love Me có thời gian dài trị bệnh lupus ban đỏ kể từ năm 2014, sau đó tiến hành ghép thận và hóa trị.

Ngoài ra, cô cho rằng bản thân sớm chịu nhiều áp lực, sự soi mói của khán giả. Selena Gomez thừa nhận có lúc cô không đủ mạnh mẽ và tự làm đau bản thân. Selena Gomez, người đã sống trong ánh đèn sân khấu từ khi còn là một ngôi sao nhí của kênh truyền hình Disney, chia sẻ: “Trong một thời gian, tôi cảm thấy mình giống như đồ vật. Tôi cảm thấy thật tồi tệ trong một thời gian dài, như bị một sức nặng khổng lồ đè lên”.

Vài năm gần đây, những áp lực đó càng tăng lên, kể từ sau cuộc chia tay của nữ ca sĩ với Justin Bieber vào năm 2018. Trải qua quá nhiều thử thách cùng lúc càng làm tăng thêm chứng trầm cảm ở Selena Gomez. Cô nói về áp lực tiêu cực mà bản thân phải chịu đựng: “Tôi thậm chí không biết mọi người nghĩ gì về tôi. Những gì xảy ra thật khó chịu. Tôi đã dành nhiều năm trong đời để cố gắng trông giống những người khác dù không có gì tốt cho bản thân”.

Trước áp lực trên mạng xã hội , từng là một trong những ca sĩ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Selena Gomez quyết định rời bỏ. Selena Gomez nói rằng cô đã xóa hoàn toàn Instagram khỏi điện thoại. Nữ ca sĩ nói với tạp chí Elle rằng từ 4 năm trước, cô đã đưa tài khoản và mật khẩu cho trợ lý và không trực tiếp đăng tải bất cứ gì lên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, Selena Gomez nói về việc đấu tranh với căn bệnh rối loạn lưỡng cực Ảnh: Elle