Selena Gomez tiết lộ về nụ hôn đầu đời

Sau khi phát hành album mới nhất - Rare, Selena Gomez ít xuất hiện trước truyền thông nhưng mới đây, nữ ca sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình The Kelly Clakson Show. Khi được hỏi về chuyện tình cảm trong quá khứ, giọng ca Lose you to love me tiết lộ rằng cô đã trao nụ hôn đầu cho bạn diễn Cole Sprouse ở tuổi 14 trong một tập phim mà Selena làm khách mời. Tình cũ Justin Bieber cũng bộc bạch rằng cô đã dành nhiều tình cảm thuở mới lớn cho Cole Sprouse: "Tôi đã viết lên tủ quần áo thể hiện tình cảm với Cody (tên của Cole trong phim). Tôi bị ám ảnh bởi bộ phim ấy và nghĩ rằng thật tuyệt vời khi có cơ hội hợp tác cùng".

Selena Gomez và Cole Sprouse

Thời điểm 2006 - 2007, cả Selena Gomez và Cole Sprouse đều là những gương mặt trí triển vọng của Hollywood. Ngôi sao sinh năm 1991 cũng cho biết trải nghiệm tình yêu khi còn quá trẻ không hề dễ dàng và phủ nhận việc mình trưởng thành trước tuổi. Trong quá khứ, mối quan hệ tình cảm rắc rối của cô và Justin Bieber đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Sau đó, Selena từng hẹn hò The Weeknd nhưng không thành. Thời gian gần đây, cô vướng tin đồn hẹn hò Niall Horan - thành viên nhóm One Direction nhưng đã lên tiếng đính chính và cho biết hiện tại muốn tập trung chăm sóc sức khoẻ và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới.

Về phía Cole Sprouse, nam diễn viên đã trưởng thành và hiện đang hạnh phúc với bạn diễn Lili Reinhart trong phim Riverdale. Rũ bỏ hình ảnh lém lỉnh quen thuộc khi còn đóng The Suite Life of Zack and Cody, Cole ''đốn tim'' khán giả bằng gương mặt nam tính cùng diễn xuất thực lực. Những dự án phim như Five Feet Apart hay Riverdale đã mang về cho anh rất nhiều thành công bao gồm 8 giải Teen Choice và 2 giải People's Choice danh giá.