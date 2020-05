Seo Ji Hye - nữ phụ 'Hạ cánh nơi anh' gây sốt trong phim mới

Tập 1 bộ phim Dinner Mate (tạm dịch: Bữa tối định mệnh) có sự góp mặt của Seo Ji Hye và Song Seung Hun vừa chính thức lên sóng Đài MBC vào ngày 25.5.

Mở đầu phim là cảnh ăn tối ngọt ngào của Woo Do Hee (Seo Ji Hye thủ vai), một nhà sản xuất truyền hình với bạn trai lâu năm của mình là Lee Young Don (Kim Jung Hyun). Cuộc sống của Woo Do Hee được nhiều người ao ước vì cô có sự nghiệp thành đạt cùng mối tình hạnh phúc bên người yêu điển trai. Tưởng như hai người sắp tiến tới kết hôn khi Lee Young Don gửi cho Do Hee bức ảnh có hình chiếc nhẫn và hỏi ý kiến cô thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Do Hee phát hiện bạn trai mình có nhân tình mới.

Song Seung Hun và Seo Ji Hye tỏ ra ăn ý trong Dinner Mate Ảnh: MBC

Bắt gặp cảnh Young Don thân mật với nhân tình ngay trước mắt mình, Do Hee "nổi điên" tra khảo anh. Sau giây phút lúng túng ban đầu, Young Don thú nhận tình cảm anh dành cho cô đã trở nên nhạt nhòa, việc cùng ăn tối với cô thậm chí chỉ là nghĩa vụ mà anh bị ép buộc. Do Hee đau khổ rời đi trong nước mắt.

Kim Hae Kyung (Song Seung Hun), một chuyên gia tâm lý học thực phẩm, vô tình chứng kiến cảnh đó và chạy theo Do Hee với ý muốn giúp đỡ cô. Tưởng Do Hee đứng bên bờ sông định tự tử, anh vội lao ra ngăn cản thì không may chính mình té ngã xuống. Cảm thấy có lỗi với Hae Kyung, Do Hee đưa anh vào bệnh viện và giúp đỡ anh ra sân bay hoàn thành công việc. Những lời khuyên nhủ của Hae Kyung khiến cho Do Hee cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Tập 1 của phim kết thúc khi Hae Kyung nhìn Do Hee với ánh mắt ấm áp và nhẹ nhàng ngỏ ý mời cô đi ăn tối. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Dinner Mate đạt được rating là 4.8% (khu vực đô thị) và 6.1% (toàn quốc). Đây là khởi đầu tốt khi bộ phim trước đó là 365: Repeat the Year của Đài MBC cũng chỉ đạt được rating ở mức 4% trong thời gian phát sóng. Ngoài ra, Dinner Mate cũng đứng đầu top tìm kiếm chuyên mục giải trí trên Naver.

Dinner Mate kể câu chuyện về một người đàn ông và người phụ nữ chán ghét yêu đương sau khi chịu đựng những cú sốc đau lòng trong tình cảm. Thông qua việc ăn tối cùng nhau, cả hai bắt đầu tìm kiếm lại hương vị ngọt ngào của tình yêu. Diễn xuất của Seo Ji Hye và Song Seung Hun cũng là yếu tố thu hút khán giả.