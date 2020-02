Sếp hãng nội y Victoria’s Secret bị tố quấy rối tình dục hàng loạt người mẫu

Bài báo với nhan đề Thiên thần trong địa ngục: Văn hóa coi thường phụ nữ ở Victoria's Secret được tờ The New York Times đăng tải mới đây đang trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Để có được những thông tin đắt giá liên quan đến thực trạng quấy rối tình dục tại thương hiệu nội y danh tiếng này, phóng viên của tờ báo kể trên đã tiến hành phỏng vấn hơn 30 nhân chứng. Họ đều là những cá nhân đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong Victoria’s Secret: từ người mẫu, nhân viên cho đến các giám đốc… Sau khi đưa ra các dẫn chứng đắt giá, có thể thấy ông Ed Razek và Leslie Wexner - chủ tịch thương hiệu L Brands (công ty mẹ của Victoria’s Secret) là hai “ông lớn” liên tục có những hành vi quấy rối, bắt nạt, lạm quyền đối với những phụ nữ dưới trướng mình.

Ed Razek từng giữ cương vị giám đốc tiếp thị của công ty mẹ và có 27 năm đảm nhiệm công việc casting người mẫu cho Victoria's Secret. Chừng đó thông tin cũng đủ thấy rằng trong mắt những chân dài đang khao khát cơ hội đứng trên sàn diễn nội y đình đám nhất hành tinh, Ed Razek là cái tên quyền năng đến nhường nào. Cũng bởi quyền lực nắm trong tay, người đàn ông 71 tuổi này thản nhiên “tác oai tác quái”. Đã có 3 người chứng kiến Ed Razek thốt ra những lời khiếm nhã với Bella Hadid và thản nhiên bình phẩm về vòng một của nữ siêu mẫu.

Trong một buổi tổng duyệt hồi năm 2018, vị giám đốc này thậm chí còn hỏi phía nhà đài về chuyện có cho phép mỹ nhân nóng bỏng này khoe ngực trên sóng truyền hình hay không. Ba nhân chứng kể lại với The New York Times rằng tại các buổi casting, Ed Razek đa phần sẽ đề nghị các ứng viên ngồi lên đùi hắn, miễn cưỡng để y sờ soạng ở phần nhạy cảm và thậm chí gã còn xin số điện thoại của họ.

Được biết, đa phần những nạn nhân bị Ed Razek quấy rồi thường không có khả năng để lên tiếng hay phản bác lại hành vi của gã giám đốc bệnh hoạn. Đối với các trường hợp dứt khoát chống trả, tố cáo, những nạn nhân sẽ bị trả thù theo những cách thức khác nhau. Casey Crowe Taylor, một cựu nhân viên quan hệ công chúng tại Victoria's Secret tiết lộ từng chứng kiến nhiều hành động sai trái của Ed Razek.

“Các nạn nhân chỉ biết cười trừ và miễn cưỡng chấp nhận sự lạm dụng đó. Nó như một sự tẩy não vậy. Bất cứ ai cố gắng chống lại nó đều không được bỏ qua, họ sẽ bị trừng phạt”, cô nói thêm. Casey Crowe Taylor bị sa thải hồi năm 2015, không lâu sau khi cô khiếu nại lên cấp trên rằng mình bị Ed Razek chê bai về ngoại hình trước mặt nhiều đồng nghiệp. Năm 2019, Monica Mitro - một nhân viên khác của công ty đã gửi đơn lên hội đồng quản trị với nội dung tố cáo Ed Razek quấy rối mình. Không lâu sau, cô nhận quyết định nghỉ việc.

Russell James, bạn thân của Ed Razek đồng thời là nhiếp ảnh gia chuyên chụp những bộ ảnh gợi cảm cho dàn “thiên thần” của Victoria's Secret cũng bị nhắc tới trong bài báo của The New York Times. Theo đó, ông là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Victoria's Secret và được trả lương cao ngất ngưởng để tạo ra những bức ảnh đắt giá. Russell James từng thực hiện nhiều bộ ảnh khỏa thân cho các người mẫu và rồi bán chúng để bỏ túi riêng trong khi chưa nhận được sự đồng ý của các nhân vật trong ảnh. Khoản lợi nhuận thu được từ các tác phẩm này cũng không được chia một đồng cho các người mẫu.

Theo The New York Times, Leslie Wexner biết rõ hành vi của các lãnh đạo dưới quyền nhưng nhắm mắt làm ngơ trước những lời phàn nàn về họ. Người đứng đầu L Brands từ chối bình luận về những cáo buộc kể trên trong khi Ed Razek ra sức phủ nhận những lời buộc tội hướng về mình. “Tôi may mắn làm việc với vô số người mẫu đẳng cấp thế giới, các chuyên gia tài năng từ khắp nơi. Chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng”, vị cựu giám đốc này cho biết. Ông cũng khẳng định rằng những lời buộc tội không đúng sự thật, bị sai về ngữ nghĩa thậm chí vượt xa khỏi bối cảnh được nhắc đến.