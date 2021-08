Siêu mẫu Anh bị chỉ trích khi đăng ảnh mặc trang phục dưới thời Taliban

Theo tờ The Guardian, Lily Cole đăng hai bức ảnh để quảng cáo cho cuốn sách mới có tựa Who Care Wins: Reasons For Optimism in Our Change World (tạm dịch: Ai quan tâm đến chiến thắng: Những lý do để lạc quan trong thế giới đang thay đổi của chúng ta). Tuy nhiên, ảnh chụp của Lily Cole tung ra vào thời điểm nhạy cảm khi Afghnistan nằm trong tay của lực lượng Taliban, làm dấy lên lo ngại về quyền của phụ nữ ở nước này. Chính vì vậy, không ít người cho rằng siêu mẫu Anh ủng hộ Taliban. Một số người còn cáo buộc Lily Cole lợi dụng nền văn hóa của dân tộc khác để làm giàu cho bản thân. Daily Mail dẫn bình luận của một cư dân mạng: “Phải chiến đấu vì phụ nữ, những cô gái bị áp bức ở Afghanistan, chứ không phải là lúc “sao chép” trang phục, văn hóa. Hành động này thật đáng chê trách!”.