Siêu mẫu Kendall Jenner thiết kế thời trang, dùng toàn bộ lợi nhuận chống dịch Covid-19

Kendall Jenner và đội ngũ thiết kế muốn đưa ra thông điệp: sản phẩm từ bộ sưu tập phần nào giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn khi phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19

Toàn bộ lợi nhuận khi bán bộ sưu tập sẽ dành cho tổ chức Feeding America - mạng lưới các ngân hàng thực phẩm trên toàn nước Mỹ, hỗ trợ cho người nghèo các nhà tạm trú và thực phẩm. Kể từ khi đại dịch Covid -19 bùng phát, Feeding America là nơi cung cấp thực phẩm cho những người gặp khó khăn.

Siêu mẫu Kendall Jenner ẢNH: REUTERS

Trước đó siêu mẫu Kendall Jenner bày tỏ mong muốn gửi sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến với các nhân viên y tế tại Keck Medicine of USC - những người hùng trong đại dịch và nhận được nhiêu lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Kendall Jenner (25 tuổi) là người mẫu thời trang và nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Mỹ. Cô được công chúng chú ý lần đầu vào năm 2007, khi góp mặt trên chương trình Keeping up with the Kardashians.