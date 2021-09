Siêu mẫu Minh Tú làm giám khảo show truyền hình thực tế về thời trang trên mạng

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nắm bắt cơ hội được mời làm đơn vị tổ chức show thời trang TikTok FashUP 2021, MultiMedia JSC (đơn vị từng tổ chức Tuần lễ thời Trang Quốc tế Việt Nam, Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam, Project Runway - Nhà Thiết kế Thời trang Việt Nam...) đã quyết định nhận lời để thực hiện một chương trình giải trí mới về thời trang với tính năng livestream trên nền tảng TikTok. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo nội dung có đam mê trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang của Việt Nam, để có cơ hội tỏa sáng cùng thời trang.

Chương trình quy tụ dàn giám khảo chuyên môn là những tên tuổi đình đám trong làng thời trang, gồm: Chuyên gia trang điểm Nam Trung, Nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú, Fashionista Khánh Linh (Cô Em Trendy) cùng Host quyền lực của chương trình là bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập tạp chí thời trang Harper's Bazaar Việt Nam.

4 vị giám khảo chủ chốt ở 4 lĩnh vực là 4 màu sắc hoàn toàn khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến cuộc thi sự bùng nổ với loạt tình tiết "ngập drama" theo đúng tính chất của các show thực tế về thời trang. Chính vì tính chất mới lạ của cuộc thi, TikTok FashUP đang khiến giới trẻ tò mò và đặt kỳ vọng vào nhà sản xuất.

4 vị giám khảo chủ chốt ở 4 lĩnh vực và 1 host (người cầm trịch xuyên suốt chương trình) tên tuổi trong giới thời trang Việt hứa hẹn giúp chương trình tạo ra sự thú vị và chất lượng Ảnh: Multi

Từ trước đến nay, khán giả đã quen thuộc với định dạng của các show thực tế tìm kiếm người mẫu như Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam. Khác với 2 chương trình truyền hình thực tế đình đám, TikTok FashUP 2021 ngoài người mẫu còn có cả lĩnh vực làm đẹp, thiết kế, phối đồ thời trang. Với thông điệp “Fashion is you” (Thời trang là chính bạn), cuộc thi gồm 2 hạng mục chính là FashUP icon (dưới dạng TikTok video) và LIVEStyle icon (dưới dạng TikTok live). Cả hai hạng mục đều tập trung vào 4 lĩnh vực: Làm đẹp (Beauty icon); Người mẫu (Modeling icon); Phối đồ thời trang (Fashion icon); Thiết kế thời trang (Fashion design icon).

Đặc biệt, show hoàn toàn tổ chức online giữa mùa dịch, đồng nghĩa với việc tất cả các hoạt động của giám khảo và thí sinh đều được diễn ra ngay tại nhà. Kể cả việc lựa chọn hay loại thí sinh, việc giao tiếp giữa các giám khảo với nhau hay với thí sinh đều được ghi hình trực tuyến, sau đó phát sóng trên nền tảng TikTok trong 3 tập truyền hình thực tế.

Siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú hào hứng khi làm giám khảo cuộc thi mới Ảnh: NSCC

Bà Trang Lê là người sáng tạo nội dung và chịu trách nhiệm sản xuất chương trình Ảnh: NSCC

Bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất MultiMedia JSC cho biết: “Nhiều kế hoạch tổ chức các show thực tế thời trang và người mẫu, nhưng mọi kế hoạch đều bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch. Chúng tôi không muốn chỉ ‘khoanh tay’ ngồi chờ dịch bệnh qua đi, mà chấp nhận thử thách với cơ hội mới, quyết định chuyển đổi mô hình, bằng việc nắm bắt cơ hội để thực hiện show thực tế thời trang với sự hỗ trợ tối đa đến từ nền tảng TikTok. Mọi hoạt động trong chương trình về thời trang và làm đẹp này đều được ghi hình tại nhà nhưng vẫn đảm bảo được tính hấp dẫn, thú vị trong thời gian giãn cách”. Với hạng mục FashUP icon, người chiến thắng mỗi lĩnh vực nhận giải thưởng tiền mặt 50 triệu đồng cùng khóa học kỹ năng chuyên sâu đến từ các tổ chức uy tín trong ngành. Với hạng mục LIVEStyle icon, Quán quân nhận giải thưởng 30 triệu đồng; 2 Á quân nhận mỗi giải 10 triệu đồng. Cuộc thi nhận đăng ký đến hết ngày 10.9, thông tin liên hệ Hotline: 0976 99 88 44.