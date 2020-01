Siêu sao Elton John quyên góp 1 triệu USD cho thảm họa cháy rừng ở Úc

Trong buổi hòa nhạc tại Sydney (Úc), nói về nạn cháy rừng ở Úc giọng ca I'm gonna love me again đã gây xúc động trước đông đảo khán giả. Cụ thể, nam danh ca chia sẻ: “Tất cả chúng ta nên trải qua nỗi sợ hãi mà các nhân viên cứu hỏa đang đối mặt với công việc của họ. Có những người đã mất mạng ngoài kia vì cố gắng cứu những hộ gia đình, cũng có những người thậm chí hi sinh và mất cả gia đình”.

Song, đứng trước hàng ngàn khán giả, chủ nhân giải Quả cầu vàng còn tuyên bố: “Thật đau lòng khi thấy động vật rơi vào cảnh mất môi trường sống. Vì vậy, tôi cam kết sẽ hỗ trợ 1 triệu USD cho quỹ cứu trợ cháy rừng”.

Ngoài ra, nam danh ca còn bộc bạch rằng: “Như tôi đã nói trước đây, Úc là một đất nước tráng lệ và tôi yêu nó. Những gì đang xảy ra ở đây làm tan nát trái tim tôi. Vì vậy, chúng ta phải đến với nhau, chúng ta phải chiến đấu và đây là một ít tấm lòng của tôi. Tôi yêu nước Úc rất nhiều”.

Thần sấm Thor đã ủng hộ 1 triệu USD hỗ trợ nạn cháy rừng Ảnh: Reuters

Hàng loạt cuộc gây quỹ hoặc quyên góp diễn ra rầm rộ từ phía các ngôi sao

Bên cạnh Elton John, hàng loạt cuộc gây quỹ hoặc quyên góp diễn ra rầm rộ từ phía các ngôi sao. Trước đó, nam tài tử Chris Hemsworth đã đăng video trên trang cá nhân kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các tổ chức cứu hỏa và người dân Úc. “Thần sấm Thor” thông báo: “Bất kỳ sự ủng hộ dù ít hay nhiều đều mang ý nghĩa lớn. Gia đình tôi xin quyên góp 1 triệu USD. Tôi xin cảm ơn những ai đã quan tâm tới người dân Australia đang trong tình trạng khó khăn và cần giúp đỡ”.

Đặc biệt, danh hài người Úc Celeste Barber trở thành tâm điểm dư luận khi tạo ra một cuộc gây quỹ với con số kỷ lục 45 triệu USD chỉ sau một tuần. Được biết, nữ diễn viên đã phát động chiến dịch ủng hộ các nạn nhân cũng như khắc phục nạn cháy rừng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, với sức ảnh hưởng, nữ diễn viên 37 tuổi đã lan tỏa chương trình quyên góp đến rất nhiều cá nhân và tổ chức trong lẫn ngoài nước.

Cháy rừng đang lan rộng ở Úc với quy mô lớn gây ảnh hưởng, phá huỷ hơn 12.000 ngôi nhà cùng các thiệt hại khác chưa được thống kê cụ thể Ảnh: Reuters

Trước đó, hàng loạt ngôi sao Hollywood cũng lên tiếng ủng hộ và kêu gọi mọi người hướng về xứ sở chuột túi. Ca sĩ Pink cùng chồng Nicole Kidman đã đóng góp 500.000 USD cho Rural Fire Service, tổ chức đang tham gia xử lý các đám cháy. Song, nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ chia sẻ với thảm hoạ này, gồm: Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman…

Từ tháng 9.2019, hàng loạt đám cháy rừng ở Úc diễn ra và kéo dài nhiều tháng. Thảm họa đã phá hủy hơn 12.000 ngôi nhà và quét sạch toàn bộ các thị trấn trong vùng ảnh hưởng. Gần 18 triệu mẫu đất đã bị thiêu rụi và tổng số động vật bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ có thể lên tới 1 tỉ. Nguyên nhân được xác định là do biến đổi khí hậu, cùng thời tiết nắng nóng đỉnh điểm kết hợp khô hạn đã khiến các đám cháy lan tỏa với quy mô lớn.