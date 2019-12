Sinh tử tập 39 VTV1: Cán bộ xã, huyện đổ mọi tội cho ông Thành

Sinh tử tập 38 VTV1 có nhiều diễn biến mới khi vợ Lê Hoàng vì nôn nóng do không thể liên lạc được với chồng nên đã đến tìm Vũ. Nhưng Vũ từ chối gặp, tìm cách trốn nhưng vẫn bị vợ Hoàng chặn xe đòi gặp. Vũ vẫn hứa hẹn khiến vợ Hoàng dọa sẽ hủy giao kèo với anh ta. Điều này khiến Vũ phải “xuống nước” đồng ý cho cái hẹn để kết nối điện thoại với Hoàng cho vợ chồng họ nói chuyện. Đồng thời Vũ khơi lại việc Hoàng từng cặp bồ muốn bỏ vợ con, nhưng Vũ đã khuyên nhủ Hoàng nhằm kể công với vợ của Hoàng. Nhưng vợ Hoàng cho rằng rất biết tính chồng nên cô vẫn chấp nhận việc đó và gợi ý Vũ đưa thêm tiền trợ cấp để cô nuôi con. Nhưng lần này Vũ đưa ra bằng chứng Lê Hoàng đã làm mất của anh ta rất nhiều tiền sau vụ sập mỏ đá để thoái thác.

Ông Thắng phó chủ tịch xã Giang Kim khai đưa tiền phần trăm cho ông Thành chủ tịch huyện Thanh Giang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong một diễn biến khác, phóng viên Hoàng Ngân đã cung cấp cho Huy bạn mình những thông tin về đất đai ở Giang Kim có liên quan đến bộ ba: Vũ - Hoàng - Khải. Huy cũng chính là người được viện kiểm sát giao điều tra chính trong vụ này kết hợp với Thái bên công an tỉnh. Nên Huy đã trao đổi với Thái những thông tin này nhằm có sự kết hợp. Nhưng Thái có vẻ dè chừng bởi Thông cấp trên Thái đã có chỉ đạo điều tra nhanh và ông Thành chủ tịch huyện Thanh Giang là đối tượng chính. Và Thái gợi ý Huy rằng không nên đụng đến Mai Hồng Vũ vì anh này có nhiều mối quan hệ thân thiết với quan chức.

Cấp dưới của ông Thành là Vinh cũng khai bất lợi cho ông Thành theo kế hoạch của Vũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sinh tử tập 38 VTV1 còn có diễn biến là Vũ chỉ đạo cho đàn em gặp ông Thắng phó chủ tịch xã Giang Kim và Vinh phó chủ tịch huyện Thanh Giang để gợi ý lời khai đổ mọi tội, trách nhiệm cho ông Thành nhằm “cứu lấy mình”. Vũ còn tiếp tục gây khó dễ để hưởng phần trăm số tiền “bôi trơn” quan chức khi ông Hoài cấp phó của tập đoàn PTN muốn nhờ Vũ kết nối với ông Minh giám đốc Sở xây dựng với số tiền 50.000 USD nhưng Vũ chê ít.

Sinh tử tập 39 VTV1 tối nay 30.12 lúc 21 giờ hé lộ nhiều tình tiết gây cấn khi Huy và Thái cho điều tra thẩm vấn cán bộ xã, huyện thì Vinh phó chủ tịch huyện Thanh Giang khai rằng: “Mọi việc là do ông Thành chỉ đạo. Tôi chỉ được chia phần thôi ạ... Triển khai thực hiện, ăn chia như thế nào do anh Thắng. Tôi với anh Thành là do tạo điều kiện cho xã. Bán đất thì anh Thành có biết, nhưng việc ăn chia cụ thể như thế nào thì anh Thắng bàn với anh Quốc ạ”.

Vũ tiếp tục "bôi trơn" số tiền 50.000 USD cho ông Khôi phó viện kiểm sát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn ông Thắng phó chủ tịch xã Giang Kim thì khẳng định: “Lần mà em chuyển tiền gần nhất cho chủ tịch Thành là 20.000 USD ạ. Dạ, không phải tiền này là hối lộ anh Thành đâu ạ mà là phần của chủ tịch ạ. Anh Thành lấy 70%, em và Vinh thì mỗi người được 10%. Số còn lại để lo thủ tục giấy tờ".

Trong khi đó tại cuộc gặp thẩm vấn ông Thành thì ông đã quả quyết: “Không, Vinh nó biết tính tôi rất ghét các trò tiêu cực ấy mà”. Và ông khẳng định rằng có quà biếu thì chỉ là chai rượu thể hiện tình cảm: “Cái đó thì có, nhưng là quà tình cảm anh em, chứ không phải biếu xén, tiêu cực gì cả. Như tôi đi công tác vẫn thỉnh thoảng mua quà về cho anh em mà”.

Sinh tử tập 39 VTV1 còn có thêm tình tiết thú vị là Vũ hẹn Khôi phó viện kiểm sát để đưa hối lộ thêm 50.000 USD nhưng lần này Khôi không nhận với lý do: “Của thằng Khải hay là của cậu. Đây là của thằng Khải, nếu của cậu có khi tôi nhận còn như thế này thì thôi”.

Sinh tử tập 39 VTV1: Liệu với kế hoạch dàn xếp của Vũ, các cán bộ khai bất lợi như thế, ông Thành có phải chịu mọi tội và trách nhiệm? Và ông Thành làm thế nào để gỡ tội cho mình? Vì sao ông Khôi từ chối nhận tiền từ Khải?