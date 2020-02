Sinh tử tập 58 VTV1: Thông bị cấp trên hỏi thẳng việc nâng đỡ Mai Hồng Vũ

Sinh tử tập 57 VTV1 tối qua có nhiều diễn biến gây cấn khi Huy đã giải trình và báo cáo lên Viện trưởng Viện Kiểm sát là ông Văn sau khi bị ông Khôi phó viện bác đơn khiếu nại của vợ Khải. Huy đã trình bày những thông tin, chứng cứ mà mình nắm được nhờ sự trợ giúp của phóng viên Hoàng Ngân. Ông Văn tỏ ra ủng hộ và tin tưởng Huy, hứa sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì mà Huy báo cáo để có quyết định cuối cùng.

Vợ Khải khai với Huy về khu đất bờ sông có liên quan đến Mai Hồng Vũ Ảnh: Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác tại cơ quan công an, Thông phó giám đốc thăm dò Huy từ Thái. Dù Thái vẫn khẳng định Huy đã có những manh mối đáng tin cậy có thể xác minh điều tra lại về cái chết của Khải và công ty Thiên Thanh nhưng Thông vẫn bác đơn kiện của vợ Khải và cho rằng Huy là “ngựa non háu đá”. Ở một phân cảnh khác, Huy trao đổi với nữ đồng nghiệp Hằng về những tình tiết, manh mối trong kết luận giám định tử thi và hiện trường vụ tai nạn của Khải và khẳng định Khải bị sát hại. Huy cũng tin rằng Thái bên công an cũng đã nhận ra được việc này và anh tin Thái sẽ có những “phản đòn” bất ngờ dù bây giờ đang nhận lệnh từ cấp trên Thông là ngồi yên.

Ông Viết giám đốc công an tỉnh nghi ngờ Thông nâng đỡ Mai Hồng Vũ... Ảnh: Chụp màn hình

Sinh tử tập 57 VTV1 còn hé lộ cảnh chủ tịch Trần Nghĩa muốn Mai Hồng Vũ sắp xếp cuộc gặp với doanh nghiệp Lam Hồng để bàn bạc thương lượng về việc thu hồi đất sân vận động. Vũ một mặt dạ thưa với chủ tịch nhưng lại bàn riêng với chủ doanh nghiệp này để móc nối có lợi cho anh ta. Mai Hồng Vũ còn xúi chủ doanh nghiệp kêu gào lên lãnh đạo tỉnh để tạo thêm rắc rối, gây áp lực.

Sinh tử tập 58 VTV1 tối nay 6.2 lúc 21 giờ hé lộ thêm những tình tiết mới khi vợ Khải khai với Huy và Hằng về khu đất bờ sông có liên quan đến Mai Hồng Vũ: “Ông Vũ và ông Khải chồng tôi thỏa thuận mua bán khu đất này mà không sang tên. Ông Vũ thì có những quan hệ, những thế lực có thể chuyển đổi khu đất thành một dự án cầu cảng, khu khách sạn… Mà cũng chính vì dự án này mà ngân hàng Bắc Dĩnh đã cho chúng tôi vay 750 tỉ. Khi vay được tiền ngân hàng ông Vũ trả cho chồng tôi 250 tỉ đúng bằng giá trị của khu đất. Và họ đã thỏa thuận với nhau Hồng Vũ sẽ trả toàn bộ khoản nợ và chi phí chạy dự án”.

...khi Thông tuyên bố chịu trách nhiệm trước quyết định bác đơn kiện của vợ Khải Ảnh: Chụp màn hình

Ở một cảnh khác thì ông Viết giám đốc công an tỉnh sau khi trao đổi với Thông về những gì Huy đang xác minh và chứng cứ nắm được. Thông vẫn một mực khẳng định bác đơn kiện và sẽ chịu trách nhiệm những quyết định của mình. Ông Viết sau đó đã bóc mẻ: “Vụ này anh chắc chứ. Anh Thông này, anh đừng có nặng nề như vậy. Này tôi hỏi thật nhé: Có phải vì doanh nghiệp của Mai Hồng Vũ mà các anh nâng nhẹ tay không”.

Sinh tử tập 58 VTV1: Liệu Huy có lật ngược được thế cờ để tiếp tục xác minh điều tra lại vụ án Thiên Thanh và cái chết của Khải? Mai Hồng Vũ có gặp rắc rối gì không khi rất nhiều vụ việc đang liên quan đến anh ta được các thế lực “bảo kê” rốt ráo?