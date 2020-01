Sơn Tùng M-TP 'gây bão' mạng xã hội khi đăng ảnh hồi bé

Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa chia sẻ bức ảnh hồi còn nhỏ của mình kèm dòng trạng thái: "An old picture sent from my aunt. Look at his cheerful face. I bet that was how I felt when receiving a new gift from someone. Human nature never changes, So far I still grin from ear to ear when holding something new on my hands" (Tạm dịch: Một hình ảnh cũ được dì tôi gửi cho. Nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy, tôi cá rằng đó là cảm giác của tôi khi vừa nhận được món quà mới từ ai đó. Bản chất con người không bao giờ thay đổi, cho đến giờ tôi vẫn cười toe toét khi cầm thứ gì đó mới trên tay).

Trong hình ảnh được đăng tải, Sơn Tùng diện trang phục dễ thương, trên tay cầm chiếc xe lửa đồ chơi và tươi cười rạng rỡ. So với thời điểm hiện tại, ngoại hình của nam ca sĩ sinh năm 1994 thời điểm còn bé không khác nhiều. Anh sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, đáng yêu với đôi mắt tròn, chiếc mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ.

Hình ảnh kháu khỉnh, đáng yêu của Sơn Tùng M-TP lúc nhỏ nhận được nhiều lời khen ngợi Ảnh: FBNV

Bức ảnh của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, hình ảnh này thu hút 235 ngàn lượt thích, 14 ngàn lượt bình luận và chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Nhiều khán giả khen ngợi và nhận xét nam ca sĩ gốc Thái Bình đẹp trai, đáng yêu từ lúc bé. “Đẹp trai từ bé là có thật”, “Tướng sinh ra để thành ngôi sao đây mà. Đẹp trai từ nhỏ”, “Sơn Tùng từ nhỏ đến lớn cũng rất là dễ thương”, "Đúng là cực phẩm, từ bé đã rất đẹp trai”, "Trời ơi Tùng đẹp trai từ nhỏ, đẹp vậy ai chơi lại hả anh ơi...".

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, nam ca sĩ cũng gây chú ý khi đăng tải ảnh cả gia đình đang quây quần bên nhau. Giọng ca Lạc trôi còn lời chúc đến khán giả: “Chúc cho mọi người sẽ có một năm mới tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tràn ngập may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc nhé. Đặc biệt là phải có một sức khỏe thật tốt để vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn đang chờ chúng ta ở phía trước. Nhớ rằng có sức khỏe là có tất cả nha. Chúc cho chúng ta sẽ có một năm thật thăng hoa”.

Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh cả gia đình cùng quây quần bên nhau trong ngày đầu năm mới Ảnh: FBNV