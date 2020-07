Sơn Tùng M-TP lập nhiều kỷ lục thế giới với MV 'Có chắc yêu là đây'

Chỉ ra mắt Có chắc yêu là đây chưa lâu, Sơn Tùng M-TP đã "phá đảo" chính mình ở nhiều thành tích như trở thành MV Việt Nam có lượt xem công chiếu nhiều nhất với 901.000 người xem và cũng lọt top 4 toàn thế giới ở thành tích này.

Có chắc yêu là đây nhanh chóng đạt 10 triệu lượt xem (view) sau đúng 3 tiếng, trong khi Hãy trao cho anh trước đó mất 3 tiếng 17 phút mới đạt con số này. Hay soán luôn "ngôi vương" của BLACKPINK và chính thức trở thành MV V-pop có tốc độ top 1 thịnh hành (trending) nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại khi chỉ mất khoảng hơn 4 tiếng.

Top 1 trending Việt Nam được ghi nhận tại thời điểm sau hơn 4 giờ lên sóng của Sơn Tùng M-TP.

MV Có chắc yêu là đây có 901.000 người xem ở thời điểm công chiếu, lọt top 4 MV được xem công chiếu nhiều nhất thế giới Ảnh: Internet

Hơn 12 triệu view hiển thị sau 12 giờ ra mắt

Top 4 MV có người xem công chiếu cao nhất thế giới

Với việc đạt được 901.000 người xem ở thời điểm công chiếu, MV Có chắc yêu là đây không chỉ phá kỷ lục chính mình mà còn trở thành MV đứng thứ 4 thế giới về người xem công chiếu.

Cụ thể, Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP đã vượt qua Thank u, next - Ariana Grande (829.000) và chỉ đứng sau Kill this love của BLACKPINK (979.000). Trong khi đó, MV How you like that của BLACKPINK đang dẫn đầu với 1,64 triệu người xem trực tuyến, đứng thứ 2 là MV On của BTS với khoảng 1,5 triệu lượt xem trực tuyến. Hiện tại sản phẩm âm nhạc của BLACKPINK vẫn nắm kỷ lục MV có lượt xem lớn nhất từ trước đến nay trên tính năng Premiere của YouTube.

5 MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất thế giới: #1: How you like that - BLACKPINK (1,64 triệu) #2: On - BTS (1,5 triệu) #3: Kill This Love - BLACKPINK (979.000) #4. Có chắc yêu là đây - Sơn Tùng M-TP (901.000) #5. Thank u, next - Ariana Grande (829,000) Bên cạnh đó, chỉ sau 3 giờ phát hành, Có chắc yêu là đây đã cán mốc 10 triệu lượt view trên YouTube. Con số này cũng giúp cho Sơn Tùng M-TP phá kỷ lục chính mình khi trước đó khi Hãy trao cho anh sau 3 giờ 17 phút mới đạt thành tích 10 triệu view.

Phá kỷ lục lượt view sau 12 giờ, trụ vững 'ngôi vương' trending YouTube

Sau 12 giờ lên sóng, Có chắc yêu là đây có đến hơn 12,3 triệu lượt xem (view hiển thị) cùng hơn 1 triệu lượt thích và hơn 244 nghìn lượt bình luận. Không chỉ vậy, theo thông số realtime từ Google Analytics, lượt view sau 12 giờ của MV Sơn Tùng M-TP đã chạm mốc 13,4 triệu lượt xem.

Theo thống kê của Kworb, sau 12 giờ lên sóng, Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP đã xuất sắc đứng top 1 những MV được xem nhiều nhất khu vực châu Á trong 24 giờ.

Đứng thứ 2 toàn cầu những MV được nhiều nhất trong 24 giờ

Dẫn đầu top 1 ở khu vực châu Á

Ở mặt trận thế giới, sản phẩm comeback của Sơn Tùng cũng ghi nhận cho mình vị trí trí #2 MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ khi nhanh chóng vượt qua siêu phẩm How you like that của BLACKPINK và chỉ đứng sau 6IX9INE của Yaya.

Đạt #1 iTunes tại Việt Nam

Ở bảng xếp hạng itunes Việt Nam, Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP cũng xuất sắc vượt qua How you like that của BLACKPINK và Bigcityboi của rapper Binz để chiếm giữ vị trí quán quân BXH iTunes Top Songs, trở thành ca khúc có lượng tiêu thụ bản điện tử (digital sales) cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

MV Sơn Tùng M-TP đạt #1 Itunes tại Việt Nam

Hiện, MV Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP đã ghi nhận thành tích top 1 trending Canada, #4 trending ở Úc, #6 trending ở Hàn Quốc và Mỹ, #8 trending tại Đài Loan...

Có chắc yêu là đây là món quà thứ hai Sơn Tùng M-TP dành tặng người hâm mộ sau phim tài liệu âm nhạc SKY TOUR Movie. Ca khúc thuộc thể loại R&B, hip-hop/rap với giai điệu trẻ trung, hiện đại và phần lời ca gửi gắm nhiều thông điệp tích cực về tình yêu.

Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP trong MV Ảnh: NSCC

Nam ca sĩ muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc giúp mọi người thêm lạc quan, tích cực hơn, lan tỏa những thông điệp yêu thương trong giai đoạn khó khăn. Sau MV này, Sơn Tùng M-TP sẽ dần hé lộ dự án âm nhạc chính thức trong năm 2020 - album Chúng ta.