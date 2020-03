Super Junior huỷ show tại Nhật Bản vì Covid-19

Vào ngày 6.3, nhóm nhạc đình đám Super Junior thông báo về tình trạng của concert Super Show: Infinite Time qua trang web chính thức tại Nhật Bản như sau: "Do luật mới tạm thời của chính phủ Nhật Bản đặt tất cả du khách đến Nhật Bản từ Hàn Quốc trong thời gian cách ly 2 tuần, Super Show 8 tại Saitama đã bị hoãn lại''. Trước đó đã có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng cũng đã huỷ hoặc hoãn show nước ngoài bao gồm concert của Kim Jaejoong (JYJ) ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 7.3, fan meeting của B1A4 vào ngày 22.3, tour TWICELIGHTS của Twice ở Tokyo Dome (Nhật Bản) dời từ ngày 3 và 4.3 sang 15 và 16.4, talk show Weply của BTS sẽ diễn ra ngày 7.3 hay Liên hoan âm nhạc Hàn Quốc (The Korea Times Music Festival 2020) tuyên bố hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 25.4 tại Los Angeles (Mỹ) vì những hạn chế xuất/nhập cảnh hiện tại ở châu Á.