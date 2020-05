Tác phẩm kinh dị Hàn Quốc tham dự ‘Oscar của phim hoạt hình’

Beauty Water (tạm dịch: Nước thần sắc đẹp) do đạo diễn Cho Kyung Hun thực hiện, là một bộ phim hoạt hình kinh dị dựa theo bộ truyện tranh mạng Strange and Weird (Lạ lùng và kỳ dị). Phim xoay quanh một cô gái tình cờ sở hữu thứ nước thần có thể giúp cô thay đổi dung mạo. Cô bắt đầu gặp rắc rối vì luôn khao khát trở nên xinh đẹp hơn.

The Shaman Sorceress (tạm dịch: Phù thủy pháp sư) là phiên bản hoạt hình của cuốn tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh sự đổ vỡ của một gia đình truyền thống Hàn Quốc sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa tín ngưỡng Shaman và Cơ đốc giáo. Theo hãng tin Yonhap, với The Shaman Sorceress, đạo diễn Ahn Jae Hunn trở thành nhà làm phim Hàn Quốc đầu tiên góp mặt trong đề cử của Liên hoan phim Annecy hai lần. Trước đó, bộ phim hoạt hình vẽ tay của ông là Green Days: Dinosaur and I (Những ngày xanh: Khủng long và tôi) đã được mời tham dự liên hoan này năm 2011.

Yonhap cho biết Hàn Quốc từng có My Beautiful Girl, Mari và Oseam lần lượt giành giải phim xuất sắc hạng mục phim dài vào năm 2002 và 2004.

The Shaman Sorceress chuyển thể từ tiểu thuyết Hàn Quốc cùng tên Ảnh: Yonhap

Ngoài 2 bộ phim kể trên của Hàn Quốc, còn có 8 ứng viên khác góp mặt tại cuộc thi Contrechamp trong khuôn khổ liên hoan phim hoạt hình Annecy. Trong đó có 3 tác phẩm khác đến từ châu Á là Ongaku: Our Sound (Âm nhạc: Âm thanh của chúng tôi) đến từ Nhật Bản của đạo diễn Kenji Iwaisawa, chuyển thể từ truyện tranh Ongaku của tác giả Hiroyuki Ohashi, kể câu chuyện về những tên tội phạm trẻ quyết định thành lập một ban nhạc rock mặc dù chưa bao giờ chạm vào các nhạc cụ trước đó. Tiếp đến là True North của đạo diễn Eiji Han Shimizu (là bộ phim hợp tác giữa Nhật Bản và Indonesia) và The Legend of Hei ( Trung Quốc ).

Các tác phẩm còn lại là The Knight and the Princess (Ả Rập Saudi, Ai Cập), My Favorite War ( Latvia , Na Uy), Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus (Croatia), Lava (Argentina).

Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy 2020 được tổ chức trực tuyến từ 15 - 30.6 Ảnh: Indac.com