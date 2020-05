Tái bản sách 'Nguyễn Vĩnh Bảo - Những giai điệu cuộc đời'

Tác phẩm viết về nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo , một cây đại thụ của đ ờn ca tài tử Nam Bộ, người con ưu tú của đất Đồng Tháp. Sách của nhóm tác giả do GS-TS Nguyễn Thuyết Phong chủ biên, tái bản lần thứ nhất (in lần đầu vào năm 2015). Sách có độ dày 400 trang, khổ in 14,5 x 21,5 cm, với số lượng in là 1.500 quyển.