Tái hiện hình tượng ban nhạc huyền thoại The Beatles đến người hâm mộ Việt

Shout – The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 - do Sống (Alpha Books) hợp tác với công ty truyền thông Mỹ Thanh xuất bản, đã gợi nhớ những câu chuyện và hành trình đến với danh xưng huyền thoại của ban nhạc Anh và như một món quà gửi tới cộng đồng hâm mộ The Beatles tại Việt Nam.

Đánh giá về cuốn sách này tờ The New York Times từng ca ngợi: “Cuốn sách rất sống động, và bạn như chìm vào một câu chuyện vô cùng ly kỳ. Tác giả Norman dường như đã tái hiện từ bên trong cuộc sống của ban nhạc The Beatles, cùng lúc đó vẫn giữ được một khoảng cách để đưa ra góc nhìn của chính mình. Ông tạo ra một cuốn tiểu sử rõ ràng - toàn diện, thông minh với cách viết nhạy cảm và sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Dưới ngòi bút của Philip Norman, ban nhạc The Beatles từ những ngày đầu mơ mộng, hoang dã đến đỉnh cao của thành công, vinh quang; cuối cùng là giai đoạn thoái trào được thể hiện đầy sống động, lôi cuốn với nhiều thông tin, sự kiện thú vị

Từ cuốn sách đầu tiên viết về ban nhạc huyền thoại The Beatles được xuất bản năm 1964, đến nay đã có hàng nghìn cuốn sách viết về cả ban nhạc nổi tiếng này hoặc từng nghệ sĩ riêng biệt trong số họ, với rất nhiều thể loại như tiểu sử, sách ảnh, biên niên sử… Trong nhiều cuốn tiểu sử về đời tư của The Beatles chỉ có khoảng hơn chục cuốn sách nhận được sự công nhận rộng rãi. Và Shout - The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 chính là một cuốn sách như vậy.

Dưới ngòi bút của Philip Norman, ban nhạc The Beatles từ những ngày đầu mơ mộng, hoang dã đến đỉnh cao của thành công, vinh quang; cuối cùng là giai đoạn thoái trào được thể hiện đầy sống động, lôi cuốn với nhiều thông tin, sự kiện thú vị. Ông Cao Xuân Thành, một độc giả hâm mộ ban nhạc The Beatles tại Việt Nam, cho biết theo thời gian, Shout-The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 ngày càng khẳng định được vị trí của mình, là cuốn sách không thể thiếu về ban nhạc huyền thoại hàng đầu của thế kỷ 20, được nhiều tác giả viết sách khác trích dẫn nội dung.

Quang cảnh buổi giao lưu với dịch giả Hiền Trang (thứ ba từ phải qua) và các khách mời Ảnh: Việt Hà



Các tác phẩm vẽ dự thi về ban nhạc The Beatles được trưng bày tại sự kiện ra mắt sách Ảnh: Việt Hà

Bên cạnh việc cố gắng tiếp cận các thành viên của The Beatles, Norman đã làm việc như một phóng viên điều tra , chắp nối câu chuyện từ những mảnh nhỏ; đồng thời sử dụng những khả năng mà ông đã phát triển trong vai trò một tiểu thuyết gia nhằm khơi gợi nên thời đại mà The Beatles đã sống, cùng những lực đẩy xã hội và chính trị đã giúp tạo nên hiện tượng về họ.

Cuốn Shout - The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 do Sống (Alpha books) và Mỹ Thanh hợp tác xuất bản là bản chỉnh sửa nhân dịp 40 năm kể từ thời Beatlemania (thời đại của những người hâm mộ The Beatles) bùng nổ ở nước Anh. Ấn bản này đã được tác giả cập nhật những thông tin mới về cuộc đời của The Beatles và chỉnh sửa, làm rõ thêm những đoạn mờ nhạt trước đây, đồng thời bổ sung những câu chuyện mới về The Beatles để trở nên hoàn hảo.