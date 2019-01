Tài năng guitar Trần Tuấn An về nước biểu diễn

Trần Tuấn An sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh bắt đầu học chơi đàn guitar từ năm 10 tuổi tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Năm 12 tuổi, Trần Tuấn An đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ guitar VN . Trần Tuấn An đã nhận được học bổng theo học chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Yale (Mỹ) và chương trình tiến sĩ tại Đại học Northwestern (Mỹ).