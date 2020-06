Tài tử Ấn Độ đóng ‘Tình yêu và định mệnh’ chết trong tư thế treo cổ

Phát ngôn viên cảnh sát Mumbai - Pranaya Ashok ngày 14.6 xác nhận cái chết của Sushant Singh Rajput và cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của tài tử Ấn Độ. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát cho rằng có thể đây là một vụ tự tử và không phát hiện bút tích nào được lưu lại.

Bài đăng cuối cùng của nam tài tử trên trang Instagram là vào ngày 3.6, dành cho người mẹ đã mất vào năm 2002. “Những giọt nước mắt giăng mờ quá khứ, những giấc mơ bất tận vẽ nên những nụ cười. Cuộc sống thì thoáng qua”, anh viết.

Người hâm mộ, đồng nghiệp sốc trước tin dữ

Lời thương tiếc trước sự ra đi của nam tài tử 34 tuổi tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội, thậm chí nhiều người không tin Sushant Singh Rajput mất là sự thật. Tiếc thương cho một tài năng sớm nở tối tàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter: “Sushant Singh Rajput, một diễn viên trẻ sáng giá đã ra đi quá sớm. Cậu ấy là một diễn viên xuất sắc, cả trên phim truyền hình lẫn phim điện ảnh . Sự xuất hiện của cậu ấy trong giới giải trí đã truyền cảm hứng cho nhiều người và để lại nhiều vai diễn đáng nhớ trong lòng khán giả. Tôi thật sự sốc khi nghe tin dữ”.

Bài đăng cuối cùng của nam diễn viên trên Instagram là vào ngày 3.6, dành cho người mẹ đã mất vào năm 2002 Ảnh: India Today

Nam diễn viên Akshay Kumar gần như không tin vào tai mình: “ Tin tức này khiến tôi bị sốc và không nói nên lời”. Có cùng cảm xúc, nam diễn viên Nawazuddin Siddiqui viết trên Twitter: “Tôi không tin nổi chuyện này. Quá sốc. Một diễn viên bảnh trai và là một người bạn tốt. Quá đau lòng”. Đạo diễn Nitesh Tiwari nói với hãng tin PTI rằng ông vừa nói chuyện với Sushant Singh Rajput hồi tuần trước. “Tôi không nói nên lời. Với tôi, cậu ấy giống như một đứa em trai”, Nitesh Tiwari nói.

Quản lý cũ tự tử?

Đài truyền hình New Delhi (NDTV) của Ấn Độ cho biết cách đây không lâu, Sushant Singh Rajput đăng tải bài viết cảm động trên trang Instagram khi nghe tin nữ quản lý cũ là Disha Salian tử vong (ngày 8.6). Disha Salian (28 tuổi) chết sau khi rơi xuống từ tầng 14 của một tòa nhà ở Mumbai trong tình trạng say sưa. Lý do đằng sau cái chết của cô vẫn chưa rõ ràng. Có thông tin cho rằng Disha Salian tự tử, cũng có thông tin cho biết cô vô tình ngã xuống do uống say. Hiện cảnh sát chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của cô.

Sushant Singh Rajput và nữ quản lý cũ Disha Salian Ảnh: India Today

Sushant Singh Rajput sinh ra ở thành phố Patna (thuộc bang Bihar, phía bắc Ấn Độ), theo học trường Đại học Kỹ thuật Delhi và từng đoạt giải Olympic Vật lý quốc gia. Anh bỏ cả học bổng tại trường Đại học Stanford (Mỹ) để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và khiêu vũ. Sushant Singh Rajput nổi tiếng ở Bollywood vào năm 2013 nhờ bộ phim ăn khách Kai Po Che! (thu về 7,4 triệu USD tại thị trường nội địa). Bộ phim được chuyển thể từ cuốn The 3 Mistakes Of My Life của nhà văn nổi tiếng Ấn Độ Chatan Bgahat.

Sau đó, Sushant Singh Rajput trở thành gương mặt rất được khán giả yêu thích với hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ Ấn Độ. Có thể kể đến các phim như M.S. Dhoni: The Untold Story (2016), Pavitra Rishta (được chiếu ở Việt Nam với tựa Tình yêu và định mệnh vào năm 2014), Kedarnath, Sonchiriya (tạm dịch: Con chim vàng), Raabta (Kết nối)... Bộ phim mới nhất mà tài tử Ấn Độ nổi tiếng này tham gia là Drive (phát trên Netflix vào năm 2019).