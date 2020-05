Tài tử đóng vai Diêm Vương trong ‘Tây du ký’ qua đời

Theo Ifeng, Lưu Giang mất trong lúc ngủ. Trước khi chết, ông có vấn đề về phổi nặng và còn bị không ít bệnh liên quan đến thận, tim mạch… Dù vậy, tài tử gạo gội vẫn sống rất lạc quan và được lòng nhiều người. Vì thế, sự ra đi của ông khiến làng phim ảnh Hoa ngữ, bạn bè và khán giả vô cùng thương tiếc. Được biết, tang lễ của ông sẽ diễn ra riêng tư vào ngày 3.5 tới.

Sinh thời, Lưu Giang từng 2 lần bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến, nhưng đều được chữa trị kịp thời. Sau khi khỏi bệnh, ông biết chăm sóc sức khỏe bản thân hơn, chăm chỉ tập dưỡng sinh, uống trà tịnh tâm, không uống rượu và hút thuốc...

Trong phim, Lưu Giang thường đảm nhận nhân vật phản diện. Thế nhưng, ngoài đời, ông lại rất thân thiện và được nhiều người quý mến ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Lưu Giang sinh năm 1925 tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Ông yêu thích văn học và nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 16 tuổi, ông đã bắt đầu diễn kịch. Năm 1958, ông bắt đầu đóng phim chuyên nghiệp và góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Đại bàng biển, Ngôi sao đỏ lấp lánh, Đột phá Ngô Giang, Đường hầm chiến tranh…

Trên màn ảnh, Lưu Giang tạo nên hình tượng phản diện kinh điển. Riêng với việc hóa thân thành Diêm Vương trong Tây du ký bản 1986 kinh điển và phần năm 2000, ông trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa trong lòng nhiều thế hệ người xem. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng nam nghệ sĩ quá cố vẫn cống hiến hết mình với nó. Thời điểm đóng Tây du ký, ông đã hơn 60 tuổi. Tuy nhiên, ông vẫn tự thực hiện các cảnh quay va chạm mạnh mà không cần người đóng thế

Những năm cuối đời, Lưu Giang (đứng giữa) vẫn vui vẻ đóng phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFENG

Bộ phim cuối cùng của Lưu Giang là bộ phim cộng đồng For Love with You (Tất cả vì người) hồi năm 2018. Trong tác phẩm, ông đảm nhận vai một người bố. Lúc bấy giờ, ở tuổi 93, sao phim Tây du ký vẫn tràn đầy năng lượng. Nhà làm phim Hoàng Hồng kể lại Lưu Giang rất tốt bụng, tử tế, luôn cười sảng khoái mỗi khi chờ đợi đến cảnh của mình trên phim trường. Ông luôn cố gắng hết sức với từng phân đoạn của mình, làm cả ê-kíp cảm động và vô cùng kính trọng.

Với gia tài phim ảnh đồ sộ và tâm huyết với nghề, Lưu Giang được xem là một trong những diễn viên xuất sắc tại ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc.