Tài tử Dwayne 'The Rock' Johnson kết hôn với bạn gái lâu năm

Dwayne 'The Rock' Johnson vừa đăng tải ảnh cưới ngọt ngào của anh và vợ trên Instagram cá nhân nhằm thông báo tin vui đến người hâm mộ. Theo thông tin đề cập trong bài đăng, hôn lễ của tài tử 47 tuổi được tổ chức giản dị, riêng tư vào hôm 18.8 tại đảo Hawaii. Trong ngày trọng đại, nam diễn viên phim Xác ướp trở lại diện quần tây, sơ mi trắng giản dị cùng vòng hoa đậm chất Hawaii đồng điệu với váy cưới đuôi cá thanh lịch, tôn dáng của vợ. Theo Daily Mail, trang phục được cô dâu mặc trong hôn lễ là thiết kế đến từ Mira Zwillinger với giá lên đến 12.450 USD (khoảng 288 triệu đồng).

The Rock và bà xã kém 12 tuổi "khóa môi" ngọt ngào trong ngày trọng đại ẢNH: INSTAGRAM NV

Bài viết của Dwayne 'The Rock' Johnson nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Bằng chứng là sau 15 giờ đăng tải, hai bức ảnh cưới của vợ chồng nam diễn viên sinh năm 1972 đã thu hút hơn 12 triệu lượt thích và khoảng 147 ngàn bình luận. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Nick Jonas, Terry Crews, Jeffrey Dean Morgan, Scott Eastwood… cùng nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến Dwayne Johnson và bà xã kém 12 tuổi.

Nam diễn viên thỉnh thoảng đăng ảnh vợ và con gái trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Dwayne 'The Rock' Johnson bắt đầu hẹn hò Lauren Hashian từ năm 2007 khi tài tử đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu tiên là Dany Garcia. Suốt 12 năm bên nhau, cặp sao luôn sát cánh tại nhiều sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ, tôn trọng đối phương. Nam diễn viên phim Tòa nhà chọc trời nhiều lần ca ngợi vợ trẻ trước truyền thông và không ngần ngại tiết lộ rằng mối quan hệ của anh và bà xã 35 tuổi khiến nghệ sĩ này vô cùng tự hào, biết ơn. Cựu đô vật người Mỹ từng tiết lộ Lauren Hashian là người có thể khiến anh tin tưởng và dành cả phần đời bên cạnh để che chở, bảo vệ. Trong hơn một thập niên gắn bó, cặp sao trở thành cha mẹ của hai cô con gái Tiana (1 tuổi) và Jasmine (3 tuổi). Ngoài ra, The Rock và vợ cũ cũng có chung một con gái tên Simone (18 tuổi).

Dwayne 'The Rock' Johnson và "người vận chuyển" Jason Statham vừa có màn kết hợp ăn ý trong phần ngoại truyện của Fast & Furious ẢNH: INSTAGRAM NV

Dwayne 'The Rock' Johnson sinh năm 1972, anh từng là một đô vật nổi tiếng trước khi trở thành ngôi sao đình đám trên màn ảnh rộng với hàng loạt siêu phẩm điện ảnh nổi tiếng. Tài từ 47 tuổi từng tham gia hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Xác ướp trở lại, Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi, Cuộc đua đến núi phù thủy, Siêu cớm tranh tài, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Tòa tháp chọc trời… Đặc biệt, Dwayne 'The Rock' Johnson được yêu thích hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast & Furious. Hiện nam diễn viên cùng với Jason Statham đang khuấy đảo phòng vé toàn cầu với phần ngoại truyện Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ này liên tục có tên trong danh sách Những ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.