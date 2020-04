Tài tử Hollywood đăng ảnh khỏa thân quyên tiền chống dịch Covid-19

Tuy nhiên, đường link mà Ansel Elgort chia sẻ không phải là tài khoản OnlyFans của anh, mà là link của chiến dịch từ thiện Brooklyn For Life! trên trang gây quỹ GoFundMe. Brooklyn For Life! là chương trình do các bệnh viện, nhà hàng, chủ tịch quận Brooklyn ông Eric Adams và nam diễn viên Jeffrey Wright hợp tác thực hiện, nhằm giúp đỡ những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Brooklyn ( New York , Mỹ).