Tài tử Idris Elba bị lây Covid-19 từ phu nhân Thủ tướng Canada?

Tối 17.3 (giờ địa phương), Idris Elba đã cập nhật tình hình sức khỏe thông qua phần livestream trên Twitter cá nhân. Trước đó không lâu, anh từng đăng một video khác tiết lộ mình đã nhiễm Covid-19 và đang cách ly. Tài tử 48 tuổi chia sẻ: “Vào thứ sáu tuần trước (ngày 13.3), tôi được thông tin lại rằng một người mà tôi từng tiếp xúc đã dương tính với Covid-19”. Sao phim Luther đề cập rằng anh có thể bị nhiễm bệnh từ hôm 4.3 khi tương tác với với bệnh nhân kể trên: “Về bản chất, tôi có thể đã dương tính với virus kể từ ngày 4.3, nhưng rất khó để nói tôi tiếp xúc với mầm bệnh từ khi nào. Bạn có thể tiếp xúc với nó bất cứ lúc nào, nhưng tôi và người bị nhiễm Covid-19 mà tôi biết đã gặp gỡ nhau vào hôm đó”. Nam nghệ sĩ người Anh cũng úp mở rằng người mà anh nhắc tới là một nhân vật được đông đảo công chúng biết đến.

Đáng chú ý, thời điểm mà Idris Elba nhắc đến trùng với ngày mà anh tham gia một sự kiện từ thiện của We Day UK ở Wembley (London, Anh). Chương trình có sự góp mặt của bà Sophie Gregoire Trudeau , phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Trong các bức ảnh được truyền thông đăng tải, hai người có chụp hình cùng nhau và một số khách mời trong sự kiện, bao gồm cả tay đua công thức 1 Lewis Hamilton. Hôm 12.3, bà Sophie Gregoire Trudeau đã được xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây nên Covid-19. Chính vì sự tương tác của Idris Elba với phu nhân ông Justin Trudeau mà nhiều người cho rằng tài tử người Anh đang ám chỉ mình bị lây bệnh từ quý bà này. Đáng nói, thời điểm mà Idris Elba được thông báo đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 khá trùng khớp thời gian bà Sophie Gregoire Trudeau được xác định dương tính.

Idris Elba và bà Sophie Gregoire Trudeau (bìa trái) chụp hình với Lewis Hamilton (giữa) và một số người tham dự sự kiện hôm 4.3. Fan Lewis Hamilton đang lo lắng tay đua đình đám này sẽ mắc Covid-19 khi tương tác với cả hai nhân vật nhiễm bệnh Ảnh: Chụp màn hình Daily Mail

Sao phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw cũng vừa đưa ra giải đáp trước những thắc mắc liên quan đến bệnh tình của anh. Còn nhớ, trong video thông báo mắc Covid-19 được đăng tải lên mạng xã hội trước đó, nam nghệ sĩ đã ngồi gần bà xã Sabrina Dhowre. Sự xuất hiện của nữ người mẫu khiến Idris Elba nhận chỉ trích bởi anh đang nhiễm bệnh mà vẫn để vợ ở bên mình. Giải thích về hành động này, tài tử phim The Mountain Between Us cho biết Sabrina Dhowre muốn thể hiện sự ủng hộ, khích lệ dành cho chồng bằng cách luôn ở bên cạnh anh.

“Chúng tôi nghĩ rằng nếu tôi bị nhiễm thì cô ấy cũng sẽ rơi vào trường hợp tương tự. Mặc dù tôi vẫn luôn muốn vợ mình an toàn nhưng cả hai đã tính đến trường hợp rủi ro và quyết định ở bên nhau. Hy vọng mọi người có thể hiểu điều này”, Idris Elba giải thích. Anh nói rằng vợ mình đã rất buồn khi nhận về những phản ứng tiêu cực từ dân mạng chỉ vì cô muốn ở cạnh chồng trong thời điểm khó khăn. Nam diễn viên cũng tiết lộ Sabrina Dhowre cũng đã được xét nghiệm và đang lo lắng về kết quả.

Hôm 17.3 (giờ Việt Nam), Idris Elba tiết lộ anh đã bị mắc Covid-19 thông qua một video tải lên Twitter. Đáng nói, vợ của nam diễn viên xuất hiện ngay bên cạnh thay vì cách ly với người bệnh Ảnh: Twitter NV

Idris Elba sinh năm 1972, anh là diễn viên, nhà sản xuất, nhạc sĩ người Anh. Ngôi sao 48 tuổi nổi tiếng với vai diễn vị thần Heimdall của Asgard trong loạt phim Avengers và Thor. Bên cạnh đó, ngôi sao này còn được biết đến với các bộ phim: Luther, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, The Wire, Ma tốc độ: Linh hồn báo thù… Năm 2018, anh được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.