Tài tử So Ji Sub xác nhận hẹn hò MC kém 17 tuổi

Trong loạt ảnh vừa được phóng viên của Dispatch đăng tải, tài tử sinh năm 1977 đã gặp gỡ bạn gái tại một tiệm cà phê trên đường phố Hannam-dong, quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc). Trong khi So Ji Sub đi vào bên trong cửa hàng mua đồ uống, Cho Eun Jung đứng đợi bên ngoài. Cả hai sau đó đã có một buổi dạo phố thân mật. Những hình ảnh hẹn hò của sao phim Mặt trời của chàng Joo khiến truyền thông xứ kim chi được dịp “dậy sóng”. Trước sự quan tâm từ công chúng lẫn báo giới, công ty quản lý của tài tử 42 tuổi là 51K Entertainment đã xác nhận chuyện hẹn hò của nghệ sĩ trực thuộc: “Đúng là So Ji Sub và Cho Eun Jung đang hẹn hò. Cả hai gặp gỡ đã được khoảng một năm nay”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH Nam diễn viên 42 tuổi trong loạt ảnh đang gây xôn xao người hâm mộ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH Ảnh hẹn hò của cặp sao khiến không ít fan nữ ghen tị

Theo tiết lộ từ báo chí Hàn Quốc, So Ji Sub và Cho Eun Jung lần đầu gặp nhau khi nữ MC sinh năm 1994 phỏng vấn tài tử về bộ phim Be with you (tựa Việt: Và em sẽ đến) trên chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS hồi tháng 3.2018. Tại thời điểm này, nam diễn viên đang bị khán giả ra sức gán ghép với “chị đẹp” Son Ye Jin vì cả hai vừa có màn kết hợp quá ngọt ngào trong bộ phim tình cảm nói trên. Tuy nhiên, người hâm mộ không ngờ rằng So Ji Sub đã sớm “phải lòng” Cho Eun Jung và nhanh chóng hẹn hò với người đẹp không lâu sau đó.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS So Ji Sub và bạn gái trong lần đầu gặp nhau

So Ji Sub không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam lẫn châu Á khi anh xuất hiện trong hàng loạt bộ phim ăn khách như: Giày thủy tinh, Mặt trời của chàng Joo, Chỉ riêng mình em, Tứ hải huynh đệ, Và em sẽ đến, Đảo địa ngục… Sở hữu ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, nam tính cùng lối diễn xuất cuốn hút, tài tử 42 tuổi là một trong những nam diễn viên ăn khách nhất trên màn ảnh xứ kim chi trong suốt nhiều năm qua.

ẢNH: LOTTE ENTERTAINMENT Trước khi hẹn hò Cho Eun Jung, So Ji Sub từng nhiều lần bị người hâm mộ gán ghép với các bạn diễn nữ như Son Ye Jin hay Gong Hyo Jin

Sau khi xác nhận chuyện hẹn hò với So Ji Sub, danh tính của ban gái nam diễn viên cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm. Được biết, Cho Eun Jung sinh năm 1994 và từng tốt nghiệp khoa Khiêu vũ tại Đại học nữ Ewha. Trước khi trở thành phóng viên của đài SBS, cô từng nổi tiếng với biệt danh “nữ thần của mọi nữ thần” khi cầm trịch chương trình Champions Korea từ năm 2014 đến 2016.