Tặng bộ sưu tập tem chân dung Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong đó, đáng chú ý là bộ sưu tập tem chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do thế giới và Việt Nam phát hành, được ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm CLB Vietstamp tặng. Bộ sưu tập này gồm có: bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam phát hành ngày 11.5.1990; 3 con tem do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát hành ngày 11.5.1990; 1 con tem do nước Cộng hòa Dân chủ Madagascar (nay là Cộng hòa Madagascar) phát hành ngày 19.5.1990 (đây là con tem thuộc bộ tem duy nhất trên thế giới có in tiêu đề tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam); 1 con tem do Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết phát hành ngày 3.2.1990; 1 con tem do Cộng hòa Cuba phát hành ngày 19.5.1990 và 1 con tem do Cộng hòa Ấn Độ phát hành ngày 17.5.1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 2 con tem trong bộ kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Việt Nam phát hành tháng 5.1949 - mẫu 2đ và tháng 12.1950 - mẫu 5đ (đây là bộ tem duy nhất trên thế giới được in thủ công trên giấy dó).