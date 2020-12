Tăng ni, phật tử tìm về đất Phật tưởng niệm vua Trần Nhân Tông

Tại đại lễ, các đại biểu cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử đã cùng nhau ôn lại sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308).

Đức vua Trần Nhân Tông đã 2 lần lãnh đạo quân dân Ðại Việt thời nhà Trần đánh bại quân xâm lược Mông Nguyên và được sử sách ca ngợi là một bậc minh quân kỳ tài, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước trên các lĩnh vực.

Cung đón các chư tôn đức tăng, ni và đại biểu làm lễ tưởng niệm 712 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn Ảnh N.H

Khi đất nước thái bình thịnh trị, nhân dân no ấm, ở trên đỉnh cao quyền lực, ngài đã nhường ngôi cho con, xuất gia tu hành tại hành cung Vũ Lâm, Ninh Bình. Sau này, đức Phật hoàng đã về Yên Tử tu hành, giảng pháp, độ tăng, thống nhất 3 dòng thiền lúc bấy giờ, thành lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử mang bản sắc riêng của Đại Việt, với tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, và xây dựng Yên Tử trở thành Kinh đô Phật giáo của Quốc gia Đại Việt.

Những năm cuối đời, đức Phật hoàng đã truyền lại y, bát cho đại đệ tử Pháp Loa rồi về am Ngọa Vân tu hành, và viên tịch tại đây vào ngày 1.11 âm lịch năm 1308. Sau khi hoả táng, xá lị của ngài được đưa đi an trí ở nhiều nơi, trong đó, ở Quảng Ninh có tháp Tổ tại Yên Tử (H.Uông Bí), am Ngọa Vân và chùa Quỳnh Lâm tại TX.Đông Triều.

Đại lễ tưởng niệm 712 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn là sự kiện lớn, là ngày hội của phật tử cả nước, khẳng định phương châm Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội văn minh, no ấm.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Ninh, có khoảng 1 vạn người hành hương về Yên Tử; Ngọa Vân dự đại lễ tưởng niệm.

Hành hương về Yên Tử; Ngọa Vân mùa này, du khách, phật tử còn được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng tuyệt đẹp, như lạc vào cảnh tiên:

Người dân đã đổ về các di tích nhà Trần tại Uông Bí, Đông Triều tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông Ảnh N.H