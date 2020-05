Tập 11 Thế giới hôn nhân: ông chồng ngoại tình bị nghi giết người

Trái với dự đoán của phần lớn khán giả, trong tập 11 Thế giới hôn nhân, người rơi từ tầng thượng ga Gosan xuống đất không phải cô gái đáng thương Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) mà là tên điên loạn Park In Kyu (Lee Hak Joo). Tình yêu vặn vẹo đầy bạo lực của anh dành cho bạn gái cuối cùng đã dẫn đến thảm họa cho chính mình.

Sự ra đi đột ngột của nhân vật này ngay trong những phút giây đầu tiên của tập 11 khiến người xem ngỡ ngàng và làm tác phẩm thêm kịch tính. Đặc biệt, cái chết của Park In Kyu không chỉ đưa thành phố nhỏ Gosan trở nên “sôi động” mà còn đẩy Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và Lee Tae Oh (Park Hae Joon) rơi xuống cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Chuyện tình của Min Hyun Seo và Park In Kyu kết thúc trong tang thương ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA

Suốt thời lượng còn lại của tập 11 là cuộc truy tìm lời giải đáp cho loạt câu hỏi vì sao Park In Kyu mất. Trong đó, nghi vấn chính tập trung vào cặp vợ chồng đã ly hôn Ji Sun Woo và Lee Tae Oh.

Trước mắt, nhiều bằng chứng bất lợi đều đổ dồn về phía Lee Tae Oh, khi anh bị chính bà xã hiện tại Yeo Da Kyung (Han So Hee) phát hiện chuyện đi đêm bất thường, biên lai đậu xe ở ga Gosan trùng với thời điểm Park In Kyu gặp nạn, vết thương đáng ngờ trên cổ và vệt máu lạ trên áo. Tuy nhiên, ông chồng từng ngoại tình này lại thề thốt không hề hại chết Park In Kyu.

Ji Sun Woo, Lee Tae Oh và Yeo Da Kyung cuốn vào vòng xoáy xoay quanh cái chết của Park In Kyu ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA

Đáng chú ý, Lee Tae Oh còn làm rơi mất nhẫn cưới gần hiện trường. Min Hyun Seo là người đã nhặt được chiếc nhẫn và nhanh chân chạy trốn, cầu xin Ji Sun Woo giúp đỡ. Trong khi đó, nữ bác sĩ cũng đang chịu ánh mắt soi mói của dân chúng và còn dính lời đồn cặp kè với Park In Kyu rồi lên kế hoạch ra tay sát hại anh.

Tập 11 Thế giới hôn nhân còn chứng kiến sự thay đổi tâm tính của nam bác sĩ Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) theo chiều hướng tích cực, khi liên tục bảo vệ và suy nghĩ cho Ji Sun Woo. Anh cũng không ít lần giúp cô thoát khỏi diện nghi phạm trong cuộc điều tra của cảnh sát. Thậm chí, Kim Yoon Ki còn là cầu nối để bà mẹ một con liên hệ với chủ tịch Yeo Byeong Kyu (Lee Kyoung Young) thương lượng để đẩy cuộc điều tra hướng về giả thuyết Park In Kyu tự sát.

Kim Yoon Ki và Ji Sun Woo ra mặt thương lượng với chủ tịch Yeo Byeong Kyu ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh đó, cậu con trai Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm. Vì không muốn cậu nhóc mang danh “con trai của một kẻ giết người”, Ji Sun Woo quyết tâm không để bản thân và chồng cũ Lee Tae Oh dính dáng đến cái chết của Park In Kyu. Sự lựa chọn này của cô vô tình buộc Min Hyun Seo phải ra mặt tố cáo Lee Tae Oh, khiến anh bị bắt.

Những khoảnh khắc cuối tập 11 cho thấy rõ gương mặt đầy hoang mang của Lee Tae Oh trước cảnh sát. Tuy nhiên, trong clip giới thiệu tập 12, quý ông lăng nhăng này có cơ hội được thả và tìm cách minh oan cho chính mình. Sự mâu thuẫn trong tập 11 và trailer tập 12 càng khiến khán giả thêm hoang mang và mong mỏi tập 12 sẽ sớm có lời giải đáp cụ thể.

Lee Tae Oh bị cảnh sát mời về đồn vì bị nghi có liên quan đến cái chết của Park In Kyu ẢNH: CẮT TỪ PHIM