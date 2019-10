Taylor Swift được vinh danh Nghệ sĩ của thập niên

Cứ mười năm trao một lần, giải Nghệ sĩ của thập niên tại AMAs là sự tri ân đối với những giọng ca cống hiến hết mình, liên tục trong lĩnh vực âm nhạc trong vòng mười năm đi diễn.

Năm nay, bóng hồng Taylor Swift vinh dự được ban tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (quan trọng như các giải âm nhạc khác là Grammy hay Billboard) trao tặng danh hiệu cao quý này. Thông tin nữ ca sĩ sinh năm 1989 được trao giải khiến cho người hâm mộ vỡ òa.

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2019 là cuộc đua của những cái tên sáng giá như Ariana Grande, Billie Eilish, Elton John... Taylor Swift năm nay nhận được tổng cộng 5 đề cử ở các hạng mục khác nhau, bao gồm đề cử Nghệ sĩ của năm. Năm rồi, chân dài 29 tuổi cũng "ẵm" giải Nghệ sĩ của năm, khiến người hâm mộ nức lòng.

Giọng ca Red được vinh danh vì những cống hiến không ngừng nghỉ cho ngành công nghiệp âm nhạc một thập niên qua Ảnh: Rolling Stone

Trong lịch sử giải thưởng danh giá này, giọng ca You need to calm down ghi dấu ấn với con số 24 giải (chưa tính năm nay). Trong sự nghiệp đi diễn của mình, cô từng thắng 10 giải Grammy, 23 giải Billboard. Taylor Swift là giọng ca chiến thắng giải AMAs nhiều nhất trong lịch sử (sánh ngang với giọng ca quá cố Michael Jackson) so với các nữ ca sĩ khác. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng từng 4 lần rinh về giải Nghệ sĩ của năm cũng tại AMAs. Với những cống hiến được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng như vậy, Hội đồng AMAs quyết định xướng tên giọng ca Red tại lễ trao giải lần thứ 47 tới. Điều đặc biệt hơn, nữ diễn viên phim nhạc kịch Cats sẽ biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải cho sự kiện quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình.

Mark Bacco, thành viên ban tổ chức lễ trao giải nhận xét về giọng ca trẻ: "Sự ảnh hưởng của Taylor Swift lên nền âm nhạc trong vòng một thập niên qua là điều không thể chối cãi. Chúng tôi rất xúc động khi vinh danh cô ấy và không thể đợi thêm được nữa để chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của người đẹp trên sân khấu".

Bước chân vào làng nhạc từ năm 2004, đến nay giọng ca Love sở hữu một lượng người hâm mộ hùng hậu trên toàn cầu. Cô bán được hơn 150 triệu đĩa đơn, là ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm 2019 với số tài sản lên đến trên 360 triệu USD, được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Còn Giải thưởng Âm nhạc Mỹ được lập nên bởi Dick Clark từ năm 1973, hằng năm đều chọn ra những cái tên xứng đáng trong làng nhạc Mỹ để trao những giải thưởng danh giá.