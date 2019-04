Taylor Swift gây 'bão' YouTube khi tung MV mới

Khác với hình ảnh ma mị, có phần tăm tối và u ám trong Reputation, sự trở lại lần này của Taylor Swift mang đến một hình ảnh tươi sáng và vui vẻ hơn. Tông màu chủ đạo của MV Me là màu pastel ngọt ngào như hồng phấn, xanh ngọc, vàng chanh… kết hợp với giai điệu tươi sáng, yêu đời cùng hình ảnh một cô nàng tự tin, cá tính, vui vẻ làm cho khán giả cảm thấy vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Mở đầu bài hát vẫn là hình ảnh chú rắn quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi của Taylor Swift. Nhưng lần xuất hiện này, con rắn mang màu sắc tươi sáng hơn so với trong MV Look what you make me do phát hành vào năm 2017.