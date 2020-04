Taylor Swift huỷ bỏ tất cả kế hoạch trong năm 2020

Nữ ca sĩ đã đăng tải một thông báo chính thức trên mạng xã hội : "Chiến đấu với Covid-19 là một thách thức chưa từng có đối với cộng đồng. Sự an toàn và phúc lợi của người hâm mộ phải luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhiều sự kiện trên khắp thế giới đã bị hủy bỏ và theo chỉ đạo của các quan chức y tế trong nỗ lực giữ an toàn cho người dân, giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, thật đáng buồn là chúng tôi đã đưa ra quyết định hủy bỏ tất cả các sự kiện và buổi biểu diễn trực tiếp của Taylor Swift trong năm 2020. Các chương trình diễn ra tại Mỹ và Brazil sẽ được lên lịch lại vào năm 2021 và thời gian sẽ được công bố vào cuối năm nay".

Tuy nhiên, người hâm mộ có thể gặp gỡ giọng ca Lover thông qua buổi biểu diễn One World: Together At Home do Lady Gaga tổ chức. Bên cạnh Taylor Swift, nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Usher, Ellen DeGeneres, Pharrell Williams, Billie Eilish... cũng đã xác nhận tham gia sự kiện gây quỹ hỗ trợ đội ngũ y tế chống dịch Covid -19 và Tổ chức Y tế Thế giới WHO này.