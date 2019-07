Taylor Swift - Justin Bieber ‘khẩu chiến’ trên mạng xã hội, nhiều sao đình đám cũng ‘nhập cuộc’

Nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu vào hôm 30.6, khi hãng thu âm Big Machine Records (đơn vị Taylor Swift từng hợp tác trong quá khứ) bị Ithaca Holdings thâu tóm với giá 300 triệu USD. Oái ăm hơn, người chi số tiền khủng này lại là Scooter Braun - quản lý lâu năm của Justin Bieber và Kanye West. Cũng nhờ mua lại Big Machine Records, Scooter Braun chính thức trở thành giám đốc điều hành mới của hãng đĩa trên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm âm nhạc từng được Big Machine Records sản xuất nay hoàn toàn thuộc quyền quản lý của Ithaca Holdings. Như vậy, số phận sắp tới 6 album danh giá của Taylor Swift gồm: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 và Reputation sẽ do một tay Scooter Braun định đoạt.

Cũng vì điều này, Taylor Swift đã có bài đăng dài trên mạng xã hội kèm ảnh minh họa là hình Justin Bieber đang gọi video với Scooter Braun, Martin Garrix và Kanye West - kẻ thù không đội trời chung của nữ ca sĩ. Bức ảnh này được Justin Bieber đăng lên vào năm 2016 với hàm ý chế giễu đàn chị.

Hình ảnh Justin Bieber từng đăng tải được xem như một động thái "bắt nạt hội đồng" Taylor Swift. Đây cũng là tấm ảnh được nữ ca sĩ chọn làm hình minh họa cho bài đăng đang gây "sóng gió" ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong tâm thư dài bức xúc trên mạng xã hôi, chủ nhân hit Look what you made me do lên án công ty cũ: “Suốt nhiều năm qua, tôi đã thành khẩn xin một cơ hội được sở hữu các tác phẩm của chính mình. Thay vào đó, tôi nhận được cơ hội tái ký hợp đồng cùng Big Machine Records cho mỗi album cũ chỉ khi tôi có thể tạo ra một album mới cho họ. Tôi đã chấp nhận chọn cách dứt áo ra đi bởi tôi hiểu rõ rằng: một khi đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy, Scott (Scotte Borchetta - chủ hãng đĩa Big Machine Records) sẽ bán thương hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc tôi và tương lai của mình cũng bị bán theo đó”.

Nữ ca sĩ 30 tuổi cũng cho biết cô cảm thấy nực cười khi chủ sở hữu mới của những album mình từng tâm huyết tạo ra lại là Scooter Braun - kẻ mà ngôi sao này cho là đã luôn bắt nạt, thao túng và tìm cách phá hủy tâm huyết của cô. “Bây giờ Scooter đang tước đi tác phẩm trong cuộc sống của tôi, thứ mà tôi đã không có cơ hội để mua lại. Về cơ bản, di sản âm nhạc của tôi sắp nằm trong tay một người đã cố gắng gỡ bỏ nó”, Taylor Swift bức xúc.

Taylor Swift hết sức bất bình khi tâm huyết nghệ thuật của cô rơi vào tay Scooter Braun ẢNH: INSTAGRAM NV

Khép lại bài viết dài của mình, chủ nhân hit Blank space bộc bạch: “Thật may là giờ tôi đã ký hợp động với một công ty mà ở đó họ luôn tin rằng tôi nên sở hữu bất cứ điều gì tôi tạo ra. Thật may là tôi đã bỏ lại quá khứ trong tay Scott chứ không phải là tương lai của mình”. Nữ ca sĩ người Mỹ cũng gửi gắm đến những đồng nghiệp tương lai: “Hi vọng các nghệ sĩ trẻ hay những người đang mang trong mình ước mơ với âm nhạc sẽ đọc được điều này và biết cách bảo vệ quyền lợi bản thân trong một cuộc đàm phán. Bạn xứng đáng được sở hữu thứ nghệ thuật mà bạn đã dày công tạo ra”.

Bài viết của Taylor Swift nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và truyền đến tai Justin Bieber. Vì Scooter Braun đang là quản lý của nam ca sĩ, chủ nhân hit Baby đã đáp trả đàn chị bằng một bài đăng khác với mục đích “giải vây” cho người thân cận của mình.

“Trước tiên tôi muốn xin lỗi cô vì đã đăng tấm ảnh gây tổn thương đó lên Instagram. Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó hài hước nhưng giờ xem lại thì đúng thật là rất khó chịu và kém duyên”, tình cũ Selena Gomez mở đầu bài viết. Nam ca sĩ gốc Canada cũng cho biết dù trong ảnh có cả Scooter Braun và Kanye West nhưng Scooter không hề liên quan đến vụ bắt nạt này thậm chí chính vị quản lý trên đã nhắc nhở Justin Bieber không được đùa dai như vậy.

Justin Bieber ra sức bênh vực quản lý của mình ẢNH: SHUTTERSTOCK

Giọng ca What do you mean không quên kể tốt về quản lý: “Việc cô đem chuyện này kể trên mạng xã hội và khiến mọi người ghét Scooter thực sự không công bằng. Cô đang cố gắng đạt được điều gì từ việc đăng đó vậy? Với tôi, có vẻ như cô đang cố nhận được sự cảm thông và cô cũng biết rằng khi đăng tải bài viết đó fans của cô sẽ 'khủng bố' Scooter”.

Justin Bieber cũng dành những lời mềm dẻo cho Taylor Swift: “Dẫu vậy, có một điều tôi biết chắc rằng cả Scooter lẫn tôi đều yêu quý cô. Tôi nghĩ điều duy nhất để hóa giải chuyện bất hòa này là qua trò chuyện. Những lời đùa giỡn trên mạng không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi cũng chắc rằng Scooter và tôi rất muốn trò chuyện với cô để cùng nhau xử lý mâu thuẫn, bất hòa và những cảm xúc tồi tệ. Chúng tôi không có điều gì để nói xấu về cô và chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô”. Nam ca sĩ kết thúc bài viết bằng một lời răn đe: “Khi cô cố làm mất đi uy tín của một người mà tôi yêu quý, điều đó thực sự đã đi quá giới hạn rồi”.

Trước khi mâu thuẫn, Taylor Swift và Justin Bieber từng có khoảng thời gian khá thân thiết ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi hai bài viết được đăng tải, những nghệ sĩ nổi tiếng bắt đầu có những động thái “chọn phe”. Theo Variety, nhiều ngôi sao đình đám như: Adele, Selena Gomez, Camila Cabello, Katy Perry, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Billie Eilish, Lana Del Rey, Jenifer Lopez, Lady Gaga… đã bỏ theo dõi Scooter Braun trên các trang mạng xã hội. Trong đó, Cara Delevigne, Halsey thẳng thắn bênh vực Taylor Swift trên mạng xã hội. Một đơn kiến nghị yêu cầu cho nữ ca sĩ sở hữu 6 album trước đó hiện có hơn 60.000 chữ ký, bao gồm cả Adele, Katy Perry. Hashtag #WeStandWithTaylor (tạm dịch: Chúng tôi ủng hộ Taylor) cũng đang nằm trong top thịnh hành trên Twitter.

Trong khi đó, Justin Bieber và quản lý cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người, bao gồm cả Hailey Bieber - bà xã của nam ca sĩ. Chân dài sinh năm 1996 ngầm khen chồng có lối ứng xử như một quý ông. Còn nữ ca sĩ Demi Lovato lại dành những lời tốt đẹp cho Scooter Braun. “Tôi đã làm việc với những người rất tệ trong ngành giải trí nhưng Scotter là ngoại lệ. Anh ấy là người tốt. Tôi luôn biết ơn những gì anh ấy đã làm cho tôi. Dừng việc lôi kéo và bắt nạt người khác đi vì thế giới này đủ sự ghen ghét rồi. Nếu tên tôi bị réo lên trong các cuộc bàn tán, tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ bản thân và những người cộng sự của mình”, giọng ca 26 tuổi bày tỏ.