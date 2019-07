Taylor Swift lạ lẫm với tạo hình người lai mèo kỳ dị trong phim nhạc kịch mới

Với việc chuyển thể từ siêu phẩm Broadway có doanh thu lớn nhất thập niên 1980 lại thêm sự xuất hiện của dàn sao đình đám trong đó có Taylor Swift, trailer của Cats thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đến nay, sau khoảng 12 giờ đăng tải, những thước phim mới nhất về tác phẩm nhạc kịch này đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên YouTube. Phim nhận về 28.000 lượt “like” nhưng cùng với đó cũng có tới 36.000 lượt “dislike” đồng thời vấp phải nhiều ý kiến chê bai.

Đoạn trailer đầu tiên tái hiện lại một thành phố kỳ lạ dưới ánh mắt của những chú mèo mang khuôn mặt người. Cùng với sự xuất hiện của những con vật này chính là hàng loạt bản nhạc kinh điển trong vở nhạc kịch cùng tên từng gắn liền với ký ức của nhiều khán giả Broadway. Thay vì những trang phục đội lốt mèo như phiên bản nhạc kịch, bản điện ảnh của Cats tạo hình cho những con mèo lai người bằng hiệu ứng CGI hiện đại khiến diện mạo của chúng bị nhiều người nhận xét có phần kinh dị và làm mất đi vẻ đáng yêu của loài mèo nhất là khi các nhân vật mang gương mặt giống người, di chuyển bằng hai chân và có thể giao tiếp với thế giới xung quanh theo cách tương tự loài người.

Dẫu từng rất thành công trong phiên bản Broadway, tạo hình dàn nhân vật trên màn ảnh rộng của Cats vẫn bị chê tơi tả ẢNH: UNIVERSAL

Những ý kiến như: “Trông còn đáng sợ hơn trailer của IT Chapter Two”, “Công nghệ CGI khiến các nhân vật trông thật ngớ ngẩn”, “Sonic cũng phải chào thua Cats về độ kinh dị trong tạo hình”, “Quên It với Annabelle, Cats mới là phim kinh dị nhất 2019”… tràn ngập bên dưới phần bình luận của đoạn phim quảng bá. Trên mạng xã hội, những hình ảnh chế giễu tác phẩm bắt đầu xuất hiện và được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. Phần lớn khẳng định Cats trông vẫn kinh dị, xấu hơn Sonic gấp nhiều lần. Nhiều cây bút của các tờ báo như: The Guardian, Huffington Post, Vox… cũng bày tỏ sự thất vọng với tạo hình của các nhân vật trong tác phẩm này.

Không ít khán giả so sánh tạo hình của Cats với Sonic the Hedgehog - tác phẩm từng bị chê thậm tệ vì tạo hình quá xấu ẢNH: PARAMOUNT

Dẫu nhận về nhiều ý khiến chê bai xong Cats vẫn tạo nên một sức hút nhất định với người xem nhờ quy tụ dàn sao đình đám Hollywood như: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian Mckellen, Rebel Wilson, Francesca Hayward… Đặc biệt, nữ ca sĩ Taylor Swift cũng thử sức với một vai diễn đặc biệt trong tác phẩm lần này. “Rắn chúa” thủ vai Bombalurina - một “cô mèo” đáng yêu, tự tin và có sở thích tán tỉnh những con mèo đực trong phim. Được biết, trong lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, giọng ca Look what you made me do sẽ biểu diễn 5 bài hát kinh điển trong vở kịch.

Cats được dự kiến phát sóng vào 20.12 tới.