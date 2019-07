Taylor Swift trở thành nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2019

Vượt qua những đại gia giàu có khét tiếng trong giới như: Kylie Jenner, Ed Sheeran, Floyd Mayweather, George Clooney… Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đứng đầu danh sách nói trên. Theo ước tính, trong khoảng thời gian tháng 6.2018 đến tháng 6.2019, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã đem về 185 triệu USD. Thu nhập “khủng” của chủ nhân hit Look what you made me do có được nhờ thành công của chuyến lưu diễn Reputation trị giá 266,1 triệu USD. Thêm vào đó, cô cũng được hưởng lợi không nhỏ từ một thỏa thuận với hãng Universal Republic và chia sẻ số tiền thu được từ việc bán cổ phần Spotify của Universal.

Cũng nhờ thu nhập thuộc hàng “khủng” của mình, nữ ca sĩ 30 tuổi trở thành ngôi sao đầu tiên hai lần dẫn đầu danh sách kiếm tiền nhiều nhất năm của Forbes. Quay trở lại danh sách của năm 2016, Taylor Swift cũng là ngôi sở hữu thu nhập cao nhất ẢNH: INSTAGRAM NV

Nếu như năm ngoái, Kylie Jenner đứng ở vị trí thứ ba thì năm nay, số tiền mà cô kiếm được đã giúp em út nhà Kim “siêu vòng ba” trở thành ngôi sao có thu nhập cao thứ nhì. Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi của hãng mỹ phẩm riêng, người đẹp sinh năm 1997 có thêm 170 triệu USD trong khối tài sản khổng lồ của mình ẢNH: INSTAGRAM NV

Đứng ở vị trí thứ ba là Kanye West - ông xã của Kim Kardashian. Rapper đình đám này đã kiếm được 150 triệu USD trong năm 2019 ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong đó, các vị trí trong top 10 thuộc về nhiều cầu thủ và nghệ sĩ gồm: Lionel Messi (thứ 4), Ed Sheeran (thứ 5), Cristiano Ronaldo (thứ 6), Neymar (thứ 7), The Eagles (thứ 8), Phil McGraw (thứ 9) và Canelo Alvarez (thứ 10). Đặc biệt, năm nay danh sách top 10 không có tên ngôi sao điện ảnh nào. Trong khi đó, tài tử George Clooney cùng võ sĩ Floyd Mayweather - hai nhân vật đứng đầu bảng năm ngoái lại hoàn toàn mất hút trong số 10 người có thu nhập cao nhất.

Danh sách 100 ngôi sao có thu nhập cao nhất năm 2019 được tạp chí Forbes công bố dựa vào khoản thu nhập trước thuế của các nghệ sĩ từ tháng 6.2018 đến tháng 6.2019 trước khi khấu trừ các chi phí theo quy định.