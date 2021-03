Taylor Swift và Billie Eilish thắng lớn tại Grammy 2021

Các giải thưởng Grammy 2021 khác: Album nhạc dance/điện tử xuất sắc: Bubba (Kaytranada) Trình diễn rock xuất sắc: Fiona Apple với bài Shameika Ca khúc rock hay nhất: Stay High của Britany Howard Ca khúc R&B xuất sắc: Better Than I Imagined của Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello Album R&B xuất sắc: Bigger Love (John Legend) Trình diễn rap xuất sắc: Savage (Megan Thee Stallion, Beyoncé) Ca khúc rap hay nhất: Savage (Megan Thee Stallion) Album rap xuất sắc: King’s Disease (Nas) Trình diễn solo country xuất sắc: Vince Gill bài When My Amy Prays Ca khúc country hay nhất: Crowded Table (The Highwomen)