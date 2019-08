Thái Châu kể kỷ niệm nhớ quê hương trong những năm đầu xa xứ

Tập 10 Người kể chuyện tình chủ đề nhạc sĩ Hoài An lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đêm thi, Khánh Hoàng đưa khán giả đến với không khí xuân qua ca khúc Câu chuyện đầu năm. Phương Dung cho biết khi nghe Khánh Hoàng hát, bà nhớ lại những năm 1960, khi đi đâu cũng nghe bật bài này. Giám khảo Thái Châu tâm sự thời điểm ở nước ngoài, rất nhiều lần nghe bài hát, ông cảm thấy rưng rưng nước mắt vì nhớ quê nhà.

Ông tâm sự: “Xa xứ mà nghe bài hát này thì nhớ nhà lắm luôn. Những năm đầu tiên tôi đi ra nước ngoài, khi Tết đến mà nghe lại những bài hát như vậy thì buồn lắm, chỉ biết ngồi đó mà ngậm ngùi. Bài này Hoàng hát tình cảm, có nhấn nhá câu tốt. Nhưng tôi nhắc nhở bất cứ bài hát nào, tiết tấu nào phải có nhịp điệu, đừng để nhịp rơi nhiều quá". Trong khi đó, ca sĩ Như Hảo đánh giá cao khả năng xử lý bài hát tinh tế của nam thí sinh. Cô khẳng định dòng nhạc bolero trữ tình là dành cho Khánh Hoàng.

Cũng qua ca khúc, con gái nhạc sĩ Hoài An bất ngờ tiết lộ về thói quen của gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo đó, nhạc sĩ Hoài An là một người rất nghiêm khắc, ông quy định trong gia đình 11 giờ đêm là giờ “giới nghiêm”, nếu ai về muộn thì sẽ phải ở ngoài. Vì thế bao năm qua, gia đình ông cứ dịp giao thừa là các con dù có đi đâu thì 11 giờ đêm vẫn về nhà quây quần: “Giao thừa nào gia đình tôi cũng đầy đủ 11 người con. Khi đó, bố mẹ lì xì cho các con, các con lì xì lại cho bố mẹ. Ba còn có biệt tài xem tử vi, sau khi lì xì, ba sẽ xem trong năm nay ai có sao tốt chiếu mệnh thì đi xông nhà. Còn mùng một Tết thì cả gia đình tôi sẽ đi chùa cầu mong năm mới bình an, sau đó buổi chiều ai muốn đi đâu thì đi”.